Revelan cuál fue el último deseo no cumplido de Renata del Castillo

La muerte de Renata del Castillo ha dejado un gran vacío; sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer cuál fue el último deseo no cumplido de la actriz mexicana que partió de este mundo a consecuencia del cáncer.

¿De qué murió Renata del Castillo? La actriz falleció luego de una ardua lucha contra un agresivo cáncer cérvicouterino que derivó en metástasis en diversos órganos de su cuerpo, como pulmones, hígado y la columna.

La enfermedad de Renata del Castillo le fue diagnosticada inicialmente como un tumor maligno en la columna a finales del año 2022. En el 2023, los médicos la desahuciaron debido a la agresividad del cáncer, que ya se había extendido a otros órganos.

A pesar de ello, Del Castillo nunca se rindió y siguió buscando alternativas y tratamiento. En julio de 2024 decidió dejar las quimioterapias debido a los efectos secundarios que estaba provocando en su cuerpo, en su lugar, optó por un tratamiento menos invasivos; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

En los meses previos a su muerte, Renata del Castillo enfrentó diversas complicaciones médicas, entre ellas un preinfarto e intensos dolores en los omóplatos que se extendieron hacia uno de sus brazos.

¿Cuál fue el último deseo de Renata del Castillo?

Antes de alejarse de las redes sociales y de los medios de comunicación, Renata del Castillo aseguró que su último deseo era ver crecer a su hijo, que actualmente tiene 15 años. Cabe mencionar que, aunque los médicos no le dieron esperanzas de vida, Renata seguía en busca de un milagro.

“Yo quiero verlo crecer, yo quiero verlo cumplir sus sueños y quiero estar con él, yo quiero que sepa que cuenta conmigo y no me voy a dar por vencida”, expresó; sin embargo, debido a lo avanzado de su enfermedad y a la metástasis, Renata del Castillo no pudo cumplir su último deseó.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de la actriz? A través de sus historias de Instagram, el hijo de Renata del Castillo, reveló detalles de la muerte de su madre.

“Renata Alejandra falleció el 28 de abril. Se fue tranquila, como ella era: tranquila… Ren fue lo más fuerte que pudo hasta el final de sus días y eso es impresionante ver… ella ya está en un lugar mejor”, aseguró su hijo en ese mensaje.

“Gracias, no me caben las palabras del aprecio a mi madre, el aprecio era mutuo… la cuenta estará activa por si alguien quiere ver los recuerdos y en serio a todos ustedes gracias. Dios los bendiga y los llene de paz”, terminó el mensaje del joven hijo de Renata del Castillo.