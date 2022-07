Revelan VIDEO completo de la agresión a Mónica Dossetti.

Hace unos días se filtró en internet un video que desató la polémica ya que en él aparece la actriz en retiro Mónica Dossetti siendo violentada por su hermano, José Dossetti; sin embargo, su vecino Pepe Cabello aseguró que existía más evidencia al respecto y en las últimas horas se reveló el video completo.

Mónica Dossetti fue maltratada por su propio hermano. ¿Qué sucedió?

Hasta hace horas se desconocía si existían más pruebas del maltrato de José Dossetti a su hermana que se retiró de la actuación en 2015 debido a una esclerosis múltiple, enfermedad que no tiene cura y va dañando al paciente y afecta la movilidad corporal y comunicación con otras personas.

Desde entonces, Mónica había estado bajo el cuidado y protección de su hermano; sin embargo, tras la filtración del video y las investigaciones de la Fiscalía de Morelos, José fue separado de su hermana como medida cautelar, por lo que no se le puede acercar hasta que se defina su situación jurídica.

¿Cómo está Mónica Dossetti tras la agresión de su hermano? En una imagen compartida hace unos días, Mónica aparece sentada en su silla de ruedas y sonriendo a quien le tomó la fotografía, pero no estaría del todo bien ya que su hermana Alejandra declaró hace poco que la actriz extraña a su hermano y quiere verlo.

“Está tristona porque no la dejan ver a José, pero hay que poner las cosas en manos de Dios. Ella me dijo otra vez, ‘¿cuándo va a venir Pepe?’ y le digo, ‘es que no puede venir ahorita, flaca. Hay que esperar un rato, hasta que la Fiscalía lo determine”.

José Dossetti rompe el silencio

En exclusiva para Ventaneando, José Dossetti rompió el silencio y habló de lo sucedido, señalando que el hecho se dio “porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años y un día me rebasó, me rebasó un día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”.

Revelan video completo de la agresión de José a Mónica

Recientemente TV Notas compartió el video completo en donde se ve como además de los golpes, José ejerce violencia psicológica sobre Mónica, amenazándola con suicidarse y le echa en cara los cuidados que le ha dado.

El video muestra las agresiones de José Dossetti a su hermana. En uno de los fragmentos, el exproductor le reclama a su hermana: “Dos horas arreglando tu silla para que hagas tus mama…”, a lo que Mónica responde “el agua bye, el agua bye” y José vuelve a mencionar el tiempo que se la pasó arreglando la silla.

Posteriormente, Mónica dice “me estás gritando” y se cubre los oídos, José contesta “cállate” y Mónica revira “ya estoy harta por hablarme mal”, luego José se pone detrás de la silla y comienza a hacerle algunos ajustes y le dice “chin… tu ma… pen…”, se levanta y comienza a estrangular a su hermana con un objeto.

José dice “¡yo también me quiero morir!”, pero su hermana le contesta “te quiere morir tú, yo no” y continúan las agresiones verbales. Después José Dossetti le reclama a su hermana por hacer modificaciones en el baño: “Dejas el plástico como me da la pu… gana a mí, porque me facilita el trabajo de limpiar tu mie…”, a lo que ella responde que “ni siquiera te doy esa tarea”.

La cosa no terminó ahí, ya que José le dice que “está muy enfermo y me voy a morir, sino me voy a morir igualmente, estoy muy enfermo y yo no voy a acabar en hospitales y tratamientos… Entonces me voy a suicidar en cuanto me vea peor, pero pu… sangre todos los días” y se observa que siguen discutiendo, aunque el video ya no tiene audio.