Revientan a Ángela Aguilar por compararse con diosa griega

Ángela Aguilar se ha vuelto a poner en el ojo del huracán, pero ahora por sus polémicas declaraciones en las que se comparó con una diosa griega, hecho que le valió infinidad de críticas.

La hija de Pepe Aguilar ha sido una de las cantantes más funadas en los últimos meses, esto debido a sus desafortunadas declaraciones, pero también por su repentino matrimonio con Christian Nodal, quien se separó de Cazzu, la madre de su hija Inti. A pesar de eso, el talento de la hija de Pepe Aguilar es inobjetable.

¡Ángela Aguilar y Christian Nodal son vistos juntos en París! [VIDEO] ¡En exclusiva! Presentamos las fotografías de un fan que se encontró a Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en un parque de diversiones en París.

¿Qué dijo Ángela Aguilar? La ahora esposa de Christian Nodal ha sido tachada de soberbia gracias a sus actitudes y declaraciones no tan atinadas, pero también de ser la niña mimada de sus padres.

Te puede interesar: FOTOS | La frase que Ángela Aguilar no quiere volver a decir para que no le hagan memes

Recientemente se difundió un video donde aparece con una corona de flores doradas. En el cuerpo muestra detalles en papel dorado, así como una indumentaria del mismo color.

Su maquillaje también está en sintonía; no obstante, sus palabras desataron el revuelo de sus haters, pues la intérprete de “La Llorona”, “La Chancla”, “Qué Agonía”, entre muchas otras, indicó que tenía un gran parecido con una diosa griega.

“Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ángela Aguilar; yo sé que no me reconocen porque ahora parezco como una diosa de... griega, pero no, soy mexicana y muy, muy, muy orgullosamente. Ahorita con mi look que me acabo de despertar con pelo de otra persona que no soy yo, les voy a contar un poco de lo más me gusta de México”.

¿Las redes la criticaron al decir que le gustaban las tradiciones mexicanas?

Como es bien sabido, Ángela Aguilar nació en Estados Unidos, pero lleva la cultura mexicana muy arraigada gracias a su familia, es por eso que las criticas se acrecentaron cuando dijo que le gustaban las tradiciones mexicanas por los valores que inculcan.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Ángela Aguilar le envió una indirecta a Cazzu?

“Lo que más me gusta de México creo que son sus tradiciones, las tradiciones que han pasado de generación en generación, que nos inculcan valores y nos enseñan dónde estamos y a dónde podemos llegar”, agregó.

¿Qué dijeron las redes sociales? Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales donde de inmediato comenzaron a lloverle críticas de todo tipo.

“25% paisana de la mamá de Inti”, “Argentina, luego española y ahora griega”, “Por eso enloqueció, no sabe si es argentina, estadounidense, mexicana, o española, y ahora griega. Sí la perdimos, enloqueció”, “Las traiciones, a ella le gustan las traiciones”, fueron algunos de los comentarios.