Estos integrantes de One Direction fueron reventados por no pronunciarse sobre la muerte de Liam Payne

La muerte de Liam Payne ha sacudido al mundo entero, pero tal parece que a los integrantes de One Direction no, pues ninguno se ha pronunciado sobre la muerte del cantante de 31 años.

Liam Payne perdió la vida al caer del tercer piso del hotel Casa Sur Palermo, ubicado en Argentina. Hasta el momento diversas celebridades han enviado sus condolencias a la familia del cantante, no así todos los integrantes de la boy band.

¿One Direction no ha dicho nada sobre la muerte de Liam Payne? Hasta ahora los únicos que se han pronunciado sobre la muerte de Liam Payne son la madre de Harry Styles, el hermano de Niall Horan y una de las hermanas de Zayn Malik, quienes expresaron su dolor por lo sucedido.

No obstante, ninguno de los miembros de One Direction (Harry Styles, Zayn Malik, Lous Tomlinson y Niall Horan) se ha pronunciado al respecto, mortivo por el que las fans de la boy band les tiraron con todo en redes sociales. Lo más cercano a ello han sido las declaraciones de un productor cercano a Malik, quien asegura que se encuentra en shock por tal situación.

¿Cómo reaccionaron los fans de One Direction?

Las publicaciones de los integrantes de One Direction se plagaron de comentarios como: “Odias a Liam, por eso no te importa”; “¿Harry dónde estás? ¿Sabes que Liam murió?”, “¿Por qué no has dicho nada de Liam?”, “¿Por qué no hay declaraciones?”, “¿Cómo que falleció Liam y no dices nada al respecto?”, “¿Por qué no hay comentarios sobre la muerte de Liam?”, entre otros comentarios.

Otros usuarios de redes sociales pidieron respeto por el duelo de Harry Styles, Zayn Malik, Lous Tomlinson y Niall Horan, y pidieron que dejaran de presionarlos para decir algo sobre la muerte de Payne.

¿Qué arrojó la autopsia de Liam Payne?

El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne explica que el músico murió a causa de un “politraumatismo”, así como de una “hemorragia interna y externa”, según informaron este jueves fuentes de la policía local.

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que Payne murió por la caída.