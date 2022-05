Revientan a Juan de Dios Pantoja en redes por usar FOTO de Ha*Ash.

Tomar fotos de alguien más no es algo bueno, ya que podría acarrear una serie de problemas, tal como le sucedió al intérprete mexicano Juan de Dios Pantoja y a su pareja Kimberly Loaiza, quienes se presentarán el próximo 3 de junio en el Auditorio Citibanamex de Monterrey con su gira “13,13”; sin embargo, hicieron uso del contenido de alguien más para promocionarse.

Programa del 8 de abril de 2022 | ¿Kimberly Loaiza plagió una canción?

La pareja se ha convertido en una de las más mediáticas en el mundo de la farándula, ya sea por los contenidos que comparten en sus redes sociales, así como por su carrera musical, esto les ha permitido cosechar grandes éxitos como diversos sold out en sus presentaciones.

Juan de Dios Pantoja hace uso de una imagen del concierto de Ha*Ash

No obstante, el intérprete mexicano dio de qué hablar al aparentemente apropiarse de una fotografía que supuestamente pertenece al dueto Ha*Ash, conformado por las hermanas Hanna y Ashley, como parte de la promoción para sus presentaciones en Monterrey, lo que le valió convertirse en blanco de críticas.

Te puede interesar: VIDEO: Descubre Kimberly Loaiza que Juan de Dios Pantoja la engaña.

Luego de los dimes y diretes que se desataron en redes sociales, Juan de Dios Pantoja salió a aclarar lo sucedido en una storie que borró posteriormente, asegurando que solo retomó la foto para hacer alusión a la presentación que tendrán el próximo 3 de junio en el recinto antes mencionado.

De poco le valieron las aclaraciones, ya que muchos internautas expresaron su malestar y señalaron que era poco ético lo que hizo el también creador de contenido: “Es Juan de Dios Pantoja, no se puede esperar menos”, “Qué tan chiquita tienen su mente para saber y comprender que el subió una imagen referente a la cantidad de gente en un sold out, ellos ni siquiera se han presentado ahí”, “Sold out de Ha*Ash, le faltó terminar de escribir”, fueron algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que la pareja da de qué hablar, pues cuando se presentaron en Querétaro muchos de sus fans se quedaron fuera debido a la sobreventa de boletos.