La historia de amor e infidelidades del Rey Carlos III y Camila

Será el próximo 6 de mayo cuando el Rey Carlos III de Inglaterra ascienda de manera oficial al trono británico, en una ceremonia de coronación llena de protocolos reales y lujos. Y a su lado estará la mujer que lo ha acompañado por más de 50 años y la que podría calificar como el amor de su vida: la reina Camila, duquesa de Cornualles, conocida popularmente como Camila Parker-Bowles; pero ¿cómo se conocieron y por qué no fue ella la primera mujer con la que el joven príncipe Carlos contrajo matrimonio en vez de hacerlo con Diana Spencer? Esta es su historia de amor llena de polémica, infidelidades e intrigas.

¿Cómo se conocieron el príncipe Carlos y Camila?

La primera vez que la pareja se conoció fue en 1970 durante un partido de polo, deporte del cual ambos son grandes fanáticos. Algunos podrían decir que fue un encuentro fortuito, pues no sólo quedaron impresionados el uno del otro, sino que Camila supo ganarse al entonces príncipe con una anécdota familiar que con el tiempo se volvería una predicción.

Camila le mencionó a Carlos que su bisabuela había sido la amante del tatarabuelo de Carlos, el rey Eduardo VII: “creo que tenemos algo en común”, le dijo en aquel entonces la joven Camila Shand que tenía apenas 22 años. El príncipe Carlos era un año y cuatro meses menor que ella

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Aunque la pareja había quedado flechada, tuvieron que poner en pausa sus salidas para conocerse, pues el príncipe Carlos tenía que empezar su servicio en la Marina Real el cual duraría 8 meses. A su regreso a Inglaterra, Camila ya estaba comprometida con alguien más.

Meses después del regreso de Carlos, Camila contrajo matrimonio con Andrew Parker-Bowles, un oficial de la caballería del Ejército real que era siete años mayor que ella. La pareja tuvo dos hijos: Tom y Laura Parker-Bowles.

Camila mantenía una relación tan cercana a Carlos que incluso hizo que el príncipe de Gales fuera el padrino de su hijo Tom.

¿Cómo conoció Carlos a Diana?

La primera vez que Carlos vio a Diana fue mientras él salía con Sarah Spencer, una de sus hermanas mayores. En ese entonces, la futura princesa de Gales era apenas una joven adolescente de apenas 16 años. Serían tres años después cuando, después de apenas 12 citas, la pareja se comprometió.

Fue el 29 de julio cuando el príncipe Carlos y Diana Spencer se casaron en la Catedral de St. Paul en Londres. Entre los invitados, se encontraba por supuesto, la gran amiga del futuro rey, Camila Parker-Bowles.

El matrimonio de Carlos y Diana fue turbulento, por decir lo menos; y la sombra de Camila siempre estuvo presente, pues al parecer el príncipe de Gales nunca logró superar su amor por ella.

¿Por qué el príncipe Carlos se casó con Diana y no con Camila?

Si bien no se sabe a ciencia cierta, biógrafos y expertos en realeza británica apuntan a que fue una estrategia de los altos mandos del Palacio de Buckingham, pues haberle permitido a Carlos que se casara con Camila no habría sido lo mejor en términos de imagen.

La joven Shand era mayor que Carlos y se sabía que había tenido parejas anteriores; por el contrario, Diana daba la imagen de ser una joven de intachable reputación, sin parejas anteriores y fascinaba a los medios y al público en general.

La infidelidad de Carlos y Camila

Todo parece indicar que fue el nacimiento del príncipe Harry en 1984, lo que fracturó por completo la relación entre Diana y Carlos. De acuerdo con la biografía autorizada del príncipe Carlos, fue en 1986, cuando comenzó su romance con Camila a pesar de seguir casado con Diana.

En el libro Diana: su verdadera historia del escritor Andrew Morton y en el cual participó la misma Lady Di, se menciona cómo en varias ocasiones Diana confrontó a Camila y al mismo príncipe sobre su relación extramarital, sin embargo ninguno de los dos lo aceptaba.

Diana cuenta que Carlos solía pasar días en su casa de campo acompañado de Camila, o le llamaba aún cuando estuvieran de viaje.

El matrimonio de Carlos y Diana llegó a su fin en 1992, cuando anunciaron oficialmente que se separarían. Más tarde, Diana daría una entrevista al programa Panorama de la BBC en el que dijo la famosa frase: “Éramos tres en ese matrimonio, por lo que creo que estaba un poco concurrido”.

¿Cuándo se divorció el príncipe Carlos de la princesa Diana?

Tres años después de la separación de Carlos, en 1995, Camila y Andrew Parker Bowles anunciaron su divorcio. En 1996, Carlos y Diana firmaban oficialmente su acta de divorcio luego de negociar los términos, entre los que Diana pidió seguir viviendo en el Palacio de Kensington, ver frecuentemente a sus hijos y la suma millonaria que recibiría.

Poco tiempo después de oficializar su divorcio, Diana murió el 31 de agosto de 1996 en un trágico accidente automovilístico en París.

¿Cuándo se casaron el rey Carlos III y Camila?

No fue hasta 1999, tres años después de la muerte de Diana, cuando Carlos y Camila se dejaron ver por primera vez juntos en público durante una fiesta a la que asistieron en Londres. Y en el 2000, Camila asiste a un evento oficial de la familia real, dando a entender que la relación contaba con la aprobación de la reina Isabel II y del Palacio.

Fue hasta 2005 cuando el príncipe Carlos y Camila anunciaron su compromiso. Tuvieron que pasar 35 años para que la pareja por fin pudiera estar junta y lo harían de la manera más discreta.

Carlos y Camila se casaron el 8 de abril de 2005 en una pequeña ceremonia civil a la que la reina Isabel II no asistió pero William, hijo mayor de Carlos y siguiente en la línea al trono británico, fungió como padrino.

Cuando Carlos y Camila se casaron, se anunció que cuando llegara el momento, Camila llevaría el título de Princesa Consorte y no Reina Consorte ni Princesa de Gales, el título que habría pertenecido a Lady Di.

Cabe señalar que la Iglesia Anglicana permite que un monarca se vuelva a casar siempre y cuando su pareja anterior haya muerto. En este caso, si Diana hubiera seguido con vida, Carlos no habría podido contraer matrimonio con Camila.

¿Qué títulos tiene Camila?

Después de casarse con el príncipe Carlos, Camila recibió el título de duquesa de Cornualles y de su Alteza Real, mismo que llevan todos los miembros de alto rango de la familia real. Sin embargo, se anunció que cuando Carlos se convirtiera en rey, no sería nombrada reina consorte.

Todo cambió en 2022, previo a las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, cuando la misma monarca anunció que era su deseo que Camila fuera llamada Reina Consorte.

The official invitation for the Coronation of The King and The Queen Consort has been revealed.



Designed by Andrew Jamieson, the invitation features the Green Man, an ancient figure from British folklore, symbolic of spring and rebirth, to celebrate the new reign.



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Tras la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos, Camila es llamada su Alteza Real, la Reina Camila. Será así como la nombren el próximo 6 de mayo cuando en la Abadía de Westminster le coloquen en la cabeza la corona que una vez perteneció a de la reina María, bisabuela de Carlos, y confeccionada en 1911 y la cual contiene 2,200 diamantes.