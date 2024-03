Ricardo Casares comparte emotiva publicación en redes sociales

Vaya susto que nos pegó nuestro amigo y compañero Ricardo Casares, quien hace algunos días sufrió un infarto momentos antes de entrar al aire, por lo que fue llevado al hospital más cercano a las instalaciones de TV Azteca.

La salud de Ricardo Casares ha ido evolucionando satisfactoriamente, y el martes pasado, un día después de haber sido operado, nuestro querido conductor compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de aliento.

Un día después, nuestro conductor, quien todavía se encuentra en observación médica, nos compartió un mensaje de viva voz: “Todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes pero los quiero mucho y pronto estaré ahí otra vez con ustedes. Los extraño mucho y estoy muy agradecido con todos, todos reaccionaron muy bien, les debido un cachito de la vida a todos. Los quiero”.

¿Cuándo volverá nuestro querido Ricardo Casares?

Aunque nuestro querido conductor, ya se encuentra estable, deberá estar en recuperación, por lo que se desconoce cuándo estará de regreso, pues tendrá que estar varias semanas en reposo.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Ricardo Casares? La mañana de este sábado 2 de marzo, Ricardo Casares publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, mismo que acompañó con un video de la película de “Rocky”.

“A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”, publicó nuestro querido amigo.

La publicación la acompañó con un pequeño clip de la cinta “Rocky”, protagonizada por Sylvester Stallone, ahí se puede ver el momento justo en que Mickey Godmill (Burgess Meredith), regaña al boxeador.

“Creo que la gente se muere cuando ya no quiere vivir más. La naturaleza es más sabia de lo que pensamos. Poco a poco perdemos a nuestros amigos, lo perdemos todo hasta que nos decimos: ‘¿Para qué diablos vivo? No tengo razón para vivir’. Pero contigo chico, tengo una razón para seguir. Y viviré y te veré alcanzar el éxito”, dice Mickey a Rocky.