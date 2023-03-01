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FOTOS | Ricardo de "La Cotorrisa" confiesa que sufre de depresión.

El comediante Ricardo Pérez de “La Cotorrisa” confesó que a veces se sentía vacío, pues padece depresión. Te contamos todos los detalles.

Por: Tv Azteca

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