Hay ciertas emociones y sensaciones que no es necesario naturalizar, buscar que terminen de ser una cuestión del pasado. Es normal encontrarte con algo así en algún momento, pero cuando eso pasa es mejor disponer de soluciones y aquí vamos a colaborar hablando sobre el mejor ritual para alejar la envidia y el mal de ojo de tu vida.

¿Cuál es el mejor ritual para alejar la envidia y el mal de ojo de tu vida?

Considera que si padeces mucho cansancio sin una explicación sostenible y como que notas que las cosas simplemente no te salen como tu quieres o el rumbo de tu vida no se encuentra muy claro que digamos, entonces puede que estés atravesando el mal de ojo y de aquí no viene mal encontrar algún tipo de ritual que ayude a que esto no suceda.

Aquí te traemos la realización de una minifogata de abundancia para terminar de atraer dinero a tu vida, la misma que te salva de la envidia. Para ello, es necesario tener un algodón, cortar un pedazo mediano y de ahí rociarlo con el perfume que siempre uses y te identifique con 3 pulverizaciones para que se impregne. Con el algodón mismo limpia tu campo áurico y que atraviese tus sienes, nuca y ombligo.

Considera que tienes que visualizar claramente cómo es el algodón que se carga con toda la mala energía o cualquier maleficio que te hayan terminado de aplicar. Cuando lo hayas realizado, tienes que colocar en un cuenco tipo para sahumar. Y para cerrar, tienes que implementar un fósforo con el que vas a dejar que el fuego rompa los rituales que se hayan hecho en tu contra.