Así fue la escena de celos de Roberta a Yann en Exatlón.

El Exatlón México es una competencia que pone a prueba la resistencia física y mental de los atletas; sin embargo, también ha sido el lugar perfecto para que Cupido haga de las suyas, de ahí que muchas parejas se hayan formado al interior del reality deportivo, siendo la pareja de Roberta y Yann la que ha acaparado los reflectores en la presente temporada.

Roberta y Yann viven su amor y se dan su primer beso en Exatlón.

El romance entre Roberta y Yann ha acaparado la atención de los fans del Exatlón, pues al pertenecer cada uno a un equipo diferente hace que su relación sea prohibida, pero esto no ha sido impedimento para que los tórtolos se expresen su amor y cada que pueden se tiren miraditas e indirectas, incluso ya se dieron su primer beso.

Las alarmas se encendieron hace unos días después de que la atleta azul sufriera una lesión en la espalda mientras se encontraba recorriendo uno de los circuitos. Tras ver esto, sus compañeros corrieron en su auxilio, pero también su amado Yann Lobito, quien cruzó todo el circuito para verla.

Yann estaba muy preocupado

Su historia de amor estuvo a punto de llegar a su fin en el Exatlón México, pero afortunadamente Roberta logró permanecer en la competencia más colosal de la historia tras ser revisada por el personal médico.

Yann demostró el gran amor que siente por Roberta, pues al llegar hasta el lugar donde se encontraba su amada reveló que se le había hecho eterno el circuito para llegar a verla: “Y el hecho de que hoy haya escuchado que algo había pasado, correr todo el circuito que se me hizo eterno y ver que Bogue estaba en el agua, estaba llorando que no se podía mover, que la estaban cargando, que la estaban intentando sacar, me entró una desesperación de ser inservible, de no poder hacer nada, de ni siquier saber cuál era la situación...”.

¿Roberta le hizo una escena de celos a Yann? Hasta hace unas horas la pareja había demostrado la excelente relación que tienen pese a pertenecer a equipos diferentes. Todo era miel sobre hojuelas entre Roberta y Yann; sin embargo, durante el último capítulo del reality deportivo se suscitó el primer conflicto entre ambos atletas.

Roberta le hizo una escena de celos al atleta del equipo rojo, situación que para nada le gustó a Yann Lobito. Roberta se molestó con su amado después de que éste apoyara a su respectivo equipo durante uno de los circuitos del reality deportivo.

En las imágenes se puede ver consternado a Yann Lobito, quien se dijo triste porque su amada no sabe poner límites entre su relación y su equipo, algo que no había sucedido anteriormente, por lo que habrá que ver en qué termina la escena de celos de Roberta.