Lo que parecía imposible ya ocurrió, Roberto Gómez Fernández confirma que ya hubo una reconciliación con Florinda Meza, la viuda de su padre Roberto Gómez Bolaños, con quien unió fuerzas para que los programas de ‘El Chavo del 8’ pudieran retransmitirse.

Te puede interesar: Luis Miguel regresa a la Arena CDMX donde impondrá el récord de 18 conciertos

¿Qué dijo Roberto Gómez Fernández? En una charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Roberto Gómez Fernández se dijo “muy contento, fue un camino largo de pláticas y de ponernos de acuerdo, pero finalmente se logró”.

Roberto Gómez Fernández ya hizo las paces con Florinda Meza [VIDEO] Roberto Gómez Fernández ya hizo las paces con Florinda Meza, se unieron para hacer posible el regreso de los programas de su padre “Chespirito”.

¿De quién fue el mérito de que ‘El Chavo del 8’ volviera a retransmitirse?

Al preguntarle de quién fue el mérito, el hijo de ‘Chespirito’ dijo que de “todos los involucrados, creo que la parte de la empresa donde tenía un punto a defender, yo tenía un punto a defender también, pero felizmente llegamos a un acuerdo y la influencia de Florinda también es importante”.

“Ella ha sido un apoyo muy importante, se hizo equipo y creo que seguiremos haciendo equipo y siempre se lo agradecemos que tenemos la misma, el mismo fin, las mismas intenciones que es que el legado de mi padre sea tratado como debe y eso nos ayuda y nos lleva del mismo camino a los dos y pues hay que estar agarrados de la mano en eso”, recalcó Roberto Gómez Fernández.

¿Ya hay reconciliación entre ambos?

Al respecto, Roberto Gómez Fernández reiteró que “sí, sin duda y siempre lo he dicho, yo a Florinda le tengo un gran agradecimiento por muchas razones, en lo personal, conmigo siempre fueron cosas buenas, en lo profesional fue la primera que me dio una oportunidad como director cuando yo era un chamaquito y eso fue lo que me hizo hacer cosas de en lo que me metí y me gustó”.

Te puede interesar: Laura Zapata opina sobre si Tommy Mottola patrocinó fiestas con Puff Daddy

Pero, ¿podría entonces Roberto contemplar a Florinda en la bioserie sobre la vida de su padre? Roberto Gómez Fernández dijo que “no porque eso ya está terminado desde hace un buen rato y tal, pero vienen cosas nuevas que podría ser”. Roberto asistió al estreno del musical “Jesucristo Superestrella”, producido por Alex Gou.