Roberto Palazuelos lamenta el malentendido que se produjo luego de compartir en redes sociales imágenes que lo mostraban al lado de la modelo argentina Mercedes Villador, quien fue novia de Luis Miguel hasta antes de su relación con la española Paloma Cuevas.

Y es que a la modelo argentina le llovieron insultos al suponer que ahora sostenía un romance con Roberto Palazuelos; no obstante, solo se trata de una campaña publicitaria.

Roberto Palazuelos lamenta ola de insultos contra ex de Luis Miguel

¿Qué dijo Roberto Palazuelos?

Sobre los rumores que surgieron en redes sociales, Roberto Palazuelos dijo: “Supe que a esta niña (Mercedes Villador) la empezaron a insultar muchísimo. A mí en redes, fíjate que para nada, pero vi algunos medios que decían que yo traicionaba y que chapulín y cosas así y bueno, ya me da risa”.

“Ahí nuestro amigo Bisogno diciendo que si me la cepillé o no me la cepillé. Es la campaña de un casino en línea y alguien tomó fotos a modo, lo metió a modo y sorprendió a alguien, así son estos fotógrafos freelancers, llegan y sorprenden al medio diciéndoles que ‘yo los vi, se bajaron de un avión y se fueron en un Ferrari’ y pues alrededor de eso todo eso habían 80 personas trabajando”, declaró.

¿Palazuelos ya conocía a Mercedes Villador? Palazuelos admitió conocer a Merdeces desde hace ya tiempo y que incluso cuando grabó el reality show que conduce se reunió con ella: “La verdad es que Mercedes y yo somos amigos y tenemos muchos amigos en común”.

“Yo la conocí en Argentina ahora que estaba haciendo el Hotel porque ella es amiga de uno de los productores del lado argentino y un día estuvo en el set, platiqué con ella y comimos juntos”, recalcó el actor también conocido como ‘El Diamante Negro’.