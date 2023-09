Detienen a hombre que estafó a Roberto Palazuelos: así sucedieron los hechos

Luego de más de cuatro años de papeleo, Roberto Palazuelos logró que autoridades de Guerrero en coordinación con autoridades de la Ciudad de México detuvieran a Manuel “N”, acusado de fraude genérico en contra del ‘Diamante Negro’, aunque artistas como Ariadne Díaz, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Vanessa Huppenkothen y el productor Gustavo Loza también fueron víctimas de este mismo individuo.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos?

En exclusiva para Ventaneando, Roberto Palazuelos declaró que “el presunto Manolo “N” fue detenido ayer, no fue nada fácil, me tardé un chorro de tiempo, casi cuatro años, se me cruzó el COVID para integrar la carpeta, entonces se complicó”.

Roberto Palazuelos logró que autoridades detuvieran a un estafador

¿Cómo conoció a Manuel “N”?

Al preguntarle al ‘Diamante Negro’ cómo conoció a Manuel “N” y cómo se generó esta situación, el actor dijo que “Manolo andaba allá en Tel… y andaba ahí con artistas, conseguía comerciales. Un día lo puse a negociarme un carnaval en Progreso, entonces lo puse a negociar y él muy vivo en vez de dar mis cuentas dio las de una compañía de él y como a los de allá yo les había dicho que con él era todo y que era de confianza mandaron el dinero para allá”.

¿Cuánto le debe Manuel “N” a Roberto Palazuelos? Sobre cuánto le debe Manuel “N”, Roberto Palazuelos recalcó que “mío no es mucho, son 600 mil pesos” y señaló que si el acusado paga lo que le debe podría salir de prisión, pero si no lo hace podría pasar entre 8 y 10 años tras las rejas.

“Si repara el daño sale, si me paga sale, si no repara el daño y él decidiera irse a juicio pues lo más seguro es que le dieran de 8 a 10 años de cárcel y no le conviene porque ahí le va a caer todo el mundo que lo anda buscando”, aseveró.

Roberto Palazuelos aclaró que esta detención solo es por el delito que él denunció y que cualquier otro afectado debe presentar su propia denuncia. “Todos ellos tendrían que iniciar sus acciones y además es importante recalcar que las acciones deben ser iniciadas en la ciudad donde se comete el ilícito”. Por cierto que Manuel “N” ingresó esta madrugada al Reclusorio Norte.