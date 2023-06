Rodrigo Murray rompe el silencio sobre la trágica muerte de su hermano.

Rodrigo Murray rompe silencio sobre la trágica muerte de su hermano.

Hace unos meses Guillermo Murray Jr., hermano del actor Rodrigo Murray, fue encontrado sin vida en su departamento de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, por un posible choque séptico.

Hasta ahora, Rodrigo se había mantenido discreto en torno al desafortunado desenlace de su hermano, pero este miércoles rompió el silencio en exclusiva con Ventaneando y habló sobre lo sucedido.

¿Qué dijo Rodrigo Murray?

El actor aseguró que la muerte de su hermano fue algo que a nadie se le desearía, “se murió sólo y creo que uno tendría que preguntarse cierto tipo de cosas en la vida, ¿qué hicimos para que el día de mi muerte estuviera sólo? Creo que eso habla más de la situación que lo que podemos decir nosotros. Es lamentable sin duda, pero él era un hombre sólo y eso fue lo que él escogió”.

“Yo lo que hice es intentar estar más cerca con mis sobrinos, tratar de aventarlo hacia adelante y ver qué iba a suceder a futuro, en lugar de preguntarnos tanto qué fue lo que sucedió atrás”, recalcó.

¿Qué está haciendo Rodrigo Murray? En temas más amables, Rodrigo Murray compartió lo mucho que disfruta de la docencia pues actualmente da clases de actuación y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ir a la facultad me pone en un plano de privilegio absoluto, de pronto nos quejamos porque cobramos mal en una serie o en el teatro, no, no, no, lo de la universidad bate cualquier récord. Por supuesto que lo hacemos por amor al arte, yo devolviéndole a la universidad todo lo que ella gratuitamente me dio a mí”, señaló Rodrigo Murray.

Rodrigo estrenará el próximo 23 de junio en el Teatro Helénico el monólogo “Leonardo”, que escribió, dirige y actúa basado en las similitudes entre Leonardo Da Vinci y él mismo, por lo que invitó a todo el público de Ventaneando.