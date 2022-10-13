La romántica FOTO de Cyntia y David Ortega que paralizó las redes.

La tercera temporada de Survivor México llegó a su final hace dos semanas, desde ese momento todos los que aceptaron el reto de ir a las playas más demandantes de la televisión mexicana han formado una gran amistad.

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Una de las que más ha llamado la atención de los fans es la que tiene David Ortega y Cyntia Cofano, quienes en más de una ocasión han compartido momentos juntos.

Recordemos que, desde las primeras semanas que ellos estuvieron juntos en Jaguares, lograron formar una gran amistad que se mantuvo hasta que David Ortega fue eliminado de Survivor México.

Durante su estancia en el reality, Cyntia Cofano y David Ortega formaron una alianza que se mantuvo en los momentos más polémicos de Survivor México, entre ellos nunca se traicionaron y menos se votaron en contra, pero al final el destino les puso una gran prueba en donde ella tuvo que eliminar a su gran amigo.

Cyntia Cofano y David Ortega comparten hermosa foto.

Tras su salida de Survivor México, Cyntia Cofano y David Ortega han levantado muchas sospechas sobre una posible relación que podría ser más que una simple amistad, pues desde que estaban en República Dominicana estaban muy unidos.

Unión que se mantiene hasta el momento, misma que hemos visto en reuniones que han hecho, y los distintos programas de Azteca Uno que han visitado.

Recientemente, por medio de sus historias de Instagram, Cyntia Cofano compartió una foto en donde se les puede ver posando muy cariñosos para una foto, donde la modelo responde a sus fans sobre la posibilidad de tener una relación más formal.

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Es la más más preguntada jajajaja Somo amigos, que nos queremos mucho y ya

Aunque los fans, no cierran la oportunidad de que en algún momento lleguen a tener una relación sentimental.