Este es el secreto de los jardineros para cuidar tu lavanda en el mes de febrero

Ya se acerca la temporada de las flores de lavanda, una planta que es muy apreciada por su aroma, color y belleza. Además, unas de las cosas más importantes, es que tiene la capacidad para atraer abejas y mariposas, lo que ayuda a la biodiversidad del jardín.

Por otro lado, algo que pocas personas conocen es que para que esta florezca de forma perfecta y correcta, necesita ciertos cuidados de forma diaria, esto para que tenga la planta más bonita de esta temporada y más en el mes de febrero.

Así se debe cuidar la flor de lavanda

Algunos expertos en la materia, han asegurado que todo comienza desde el tipo de tierra que se pone en la maceta, ya que esta debe de ser adecuada para la planta, es decir que debe de tener riego y ser podada de manera correcta.

Incluso, la lavanda necesita que su tierra esté completamente seca antes de volverla a regar, ya que si se está regando continuamente puede provocar que no crezca bien y no florezca como debe de ser, no dando la cantidad de flores que se esperan.

Además, el cortar los tallos en ciertos momentos le ayudará mucho, pues estimula el crecimiento de nuevos brotes que van a estar saludables. Finalmente, cuando se vaya a plantar, el suelo debe de estar drenado, sin encharcamientos, ya que de lo contrario puede generar enfermedades y que todo se marchite.

Por si queda duda, aquí te dejamos algunos beneficios que tiene esta planta, por lo que es fundamental cuidarla de forma correcta:

