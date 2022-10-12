Así fue el reencuentro de Yusef con participantes de Survivor México.

La tercera temporada de Survivor México dejó al descubierto una de las estrategias más polémicas de la temporada, pues todos los participantes se unieron para eliminar a Yusef de la competencia.

Tras abandonar la contienda, el biólogo se dijo molesto por la traición de sus compañeros, incluyendo la de sus amigos David Ortega y Cyntia Cofano. Recordemos que Yusef Farah apagó su fuego al no tener con quien competir en el Juego de la Extinción.

En su momento, el mexicano también declaró a los medios de comunicación, que ningún participante era digno de ganar Survivor México.

El enojo de Yusef era más que evidente tras la traición en su contra, aunque ahora la rivalidad parece ser cosa del pasado. Y es que, el participante se reencontró con dos sobrevivientes de la tercera temporada de Survivor México, pues todo apunta a que finalmente limó asperezas.

Yusef se reencuentra con participantes de Survivor México tras polémica.mp4

Te puede interesar: Yusef se convierte en el eliminado de Survivor México.

Yusef se reencuentra con compañeros de Survivor México

Recordemos que Gabo Cuevas y Lupita, exparticipantes de Survivor México, recientemente se unieron a la segunda temporada de ¡Quiero Cantar!

Yusef no dudó en visitar el foro de Venga la Alegría esta mañana para desearle mucho éxito a sus dos excompañeros del reality show de supervivencia.

El biólogo llegó con algunas botanas para Gabo Cuevas, antes de que él subiera al escenario a interpretar En Peligro de Extinción en el reality show de Venga la Alegría.

Yusef también llenó de aplausos y gritos a Lupita, quien cantó Que nadie sepa mi sufrir en el escenario de ¡Quiero Cantar!

Tal parece que Yusef está dispuesto a limar las asperezas con algunos excompañeros de Survivor México, pues esta mañana se le vio muy feliz aplaudiendo la presentación de Gabo y Lupita en el escenario de ¡Quiero Cantar!

También te puede interesar: Survivor México: El bello gesto de Yusef que los demás ignoraron y despreciaron.