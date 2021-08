Romina Marcos reveló algunas inseguridades que tiene sobre su cuerpo.

La hija de Niurka Marcos habló por primera vez sobre su figura y dio un poderoso mensaje de aceptación a todos sus seguidores.

Romina, hija de Niurka Marcos, causó mucha controversia al abrir su corazón y revelar algunas inseguridades que siente respecto a su cuerpo y dio también un mensaje de aceptación para todos sus seguidores.

Por medio de su cuenta de TikTok, Romina mostró su lado más vulnerable: “Hay una inseguridad que tengo siempre que engordo, en las piernas me sale celulitis y neta es celulitis como en todas las piernas y me causa mucha inseguridad y cuando me pongo shorts termino quitándomelos porque se me ven feas las piernas con el sol y hoy se los voy a enseñar para ver si eso me ayuda a dejar de hacerlo tan importante, porque no es importante”.

Romi Marcos mostró las partes de su cuerpo con las que no se siente tan cómoda y también compartió que tenía un complejo con sus rodillas: “Es horrible porque tengo piernas, puedo caminar y en vez de agradecerle eso a mis piernas me preocupa más que tienen celulitis y no me gusta porque no me puedo poner shorts. Es horrible sentirse así, es horrible tener esta lucha con tu cuerpo”.

La hija de Niurka indicó que esperaba que al momento de publicar ese contenido recibiría mucho apoyo, pues es más fácil ser empáticos con los demás que con uno mismo.

“Amigos, somos bellos y hoy voy a salir así a la calle. No me voy a quitar estos shorts y así voy a ir a al calle y no me importa tener celulitis porque tengo piernas y puedo correr, brincar, bailar y las acepto de verdad, no es desde un lugar de ego, sino que agradezco mis piernas”, indicó la joven.

Cabe resaltar que hace unos meses Romina se sometió a una cirugía para removerse los implantes de senos que tuvo por varios años: “Todo lo que ahora hay dentro de mi cuerpo es mío, así nací”.

“Hoy sé que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz”, finalizó Romina.

