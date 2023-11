Rosita Pelayo desmiente que Jaime Garza estaba con Viridiana Alatriste cuando murió

Rosita Pelayo refrenda lo dicho por Humberto Zurita, quien aseguró que Sylvia Pasquel no sufrió una trombosis, tal como lo aseguraron diversos medios. Pero llamó la atención la fuerte revelación que hizo sobre la trágica muerte de Viridiana Alatriste.

¿Qué dijo Rosita Pelayo? Durante un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Rosita Pelayo dijo que “no es trombosis. Yo no sé que haya sido una trombosis, yo le mando un recado para decirle: ‘Oye, te mando todas las mejores vibras, te quiero mi Pasquel y fue todo”.

“Yo sé que está en una situación que no está muy cómoda, no está cómoda ella con las circunstancias que han pasado, pero ella está bien, está contenta”, agregó la actriz.

¿Cuál fue la revelación que hizo sobre Viridiana Alatriste?

A propósito de la familia Pinal, Rosita Pelayo aseguró que Jaime Garza, quien algún tiempo fue su pareja, no iba en el coche con Viridiana Alatriste, cuando esta perdió la vida en un accidente automovilístico en 1982, tal y como Alejandra Guzmán lo aseguró a Pati Chapoy en entrevista exclusiva.

“Jaime en su casa estaba esperando a Viridiana a que llegara con sus compañeros de teatro, me lo contó Jaime y luego me lo contó Alma Muriel”, recalcó.

La actriz aseguró que Alma Muriel le dijo: “Estábamos ahí, todavía no empezábamos ni a servirnos una copichuela, cuando de repente cambió el carácter y dijo ‘me voy’. Jaime nunca se perdonó y se sentía muy mal, lo sufría mucho y yo creo que hasta que se murió lo seguía sufriendo porque decía ‘es que yo pasé muchas veces por ahí', como tres-cuatro veces bajó y subió y nunca la vio porque el coche no se veía y pues bueno, esa es la historia contada por los que fueron allí. Tengo entendido que la niña Guzmán no estaba ahí”.

Rosita Pelayo asistió a la conferencia de prensa del show a beneficio “Somos la fiesta con causa” que algunos de sus colegas organizaron para apoyarla económicamente, tras la cirugía que le practicaron por el cáncer de colon que padece. “Es muy difícil, cuando te quedas sin nada. Afortunadamente tengo mi casa, esa no la suelto”, finalizó.