Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha medido el tiempo en ciclos de días y noches, con la creencia arraigada de que cada día es exactamente igual a los anteriores.

Sin embargo, la realidad es que cada día no dura lo mismo que el anterior. Pero, ¿qué fuerzas impulsan este cambio gradual en la duración de nuestros días?

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¿Cómo eran los días en el pasado?

Hace 1500 millones de años, los días eran más cortos, apenas 18 horas y 41 minutos. En la era de los dinosaurios, hace 66 millones de años, se alargaron a casi las 24 horas actuales. ¿Pero qué ha provocado esta transformación temporal?

¿Podría la rotación de la Tierra cambiar nuestro reloj a un día de 25 horas?

Científicos de la Universidad Técnica de Múnich han llevado a cabo un estudio pionero utilizando un láser "ultrapreciso" para medir la velocidad de rotación de la Tierra. Este láser, situado en el Observatorio Geodésico Wettzell, ha revelado fluctuaciones en la rotación terrestre.

El estudio destaca que estas mediciones no solo son cruciales para la astronomía, sino también para la creación de modelos climáticos precisos y para comprender fenómenos meteorológicos como El Niño.

El láser anular, ubicado en una cámara presurizada a más de 6 metros bajo tierra, ha sido diseñado para minimizar la interferencia externa. A pesar de los desafíos tecnológicos inherentes, los científicos han desarrollado un modelo teórico para corregir discrepancias y medir la rotación de la Tierra con sorprendente precisión.

¿Qué provoca la variabilidad en la rotación de la Tierra?

En este sentido, diversos factores contribuyen a la variabilidad en la duración de los días, por ejemplo, los movimientos internos de componentes sólidos y líquidos del planeta, los cambios en la distribución de su masa, la interacciones gravitacionales con la Luna y el Sol, así también, el bamboleo de su eje. Estos fenómenos generan fluctuaciones en la velocidad de rotación, afectando directamente la duración de nuestros días.

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¿Un día de 25 horas?

Entonces, ¿podríamos tener días más largos? Según las proyecciones, dentro de 200 millones de años, un día podría extenderse a 25 horas. Esto quiere decir que es posible que en esa fecha ya tengas tiempo para terminar todos tus pendientes.