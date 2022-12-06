Esto se sabe de la muerte del hermano del actor Rodrigo Murray.

Hace unos días les informamos sobre el lamentable fallecimiento de Guillermo, hermano de Rodrigo Murray. Su cuerpo fue encontrado sin vida al interior de su casa en la alcaldía de Cuauhtémoc.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, a Guillermo Murray lo encontraron sin vida: “Lo encontraron tirado con un golpe en la nuca. Suponen que resbaló y se golpeó. Ahí estuvo muerto una semana”.

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HALLAN MUERTO al HERMANO del ACTOR RODRIGO MURRAY

Luego de buscarlo por días, la @FiscaliaCDMX halló así a Guillermo Murray, en esta casa de @AlcCuauhtemocMx

Lo encontraron tirado con un golpe en la nuca.

Suponen q resbaló, y se golpeó.

Ahí estuvo muerto más de una semana. pic.twitter.com/Czel3pCfzD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 18, 2022

Hasta hace poco, Rodrigo Murray no se había pronunciado sobre la muerte de su hermano Guillermo y recientemente decidió romper el silencio en un programa de televisión.

¿De qué murió? Rodrigo Murray reveló que su hermano Guillermo sufrió un ataque fulminante al corazón, por lo que su hermano no sufrió, así mismo, dijo que él y su familia lamentan su pérdida.

Murray también descartó que se haya tratado de un asesinato como se rumoró, lo que sí confirmó fue que el cuerpo de Guillermo fue encontrado sin vida varios días después de su muerte.

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¿Quién fue Guillermo Murray?

Guillermo se mantuvo alejado de los medios y los reflectores, era un aclamado escritor y académico. Se sabe que estudió en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrado, Buenos Aires, Psicología Clínica y una maestría en Psicodrama Psicoanálitico.

También fue profesor de literatura e impartió cursos y talleres sobre títeres en Bulgaria, Nueva York y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

