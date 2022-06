Jaguares explotan contra Salime por llamar “vieja naca” a Lupita.

Survivor México continúa poniendo a prueba a los participantes, quienes votaron por dos compañeros para enviarlos al exilio.

“Warrior” anuncia nueva regla para el exilio de Survivor México.

Luego de las votaciones en la ceremonia guiada por Warrior, Javier Ceriani y Catalina fueron los sobrevivientes enviados lejos de sus compañeros hasta el día del Consejo Tribal.

Por si fuera poco, los ánimos se encendieron en la ceremonia, pues Jaguares y Halcones pidieron un alto a los insultos.

“Quiero decir algo más... quiero pedir al grupo de Jaguares respeto para los Halcones y respeto para los competidores. Ayer hubo dos comentarios horribles que no pueden suceder en ningún lugar del planeta”, comenzó Javier Ceriani la pelea.

El periodista argentino también arremetió contra Yusef por supuestamente agredir a una integrante del equipo amarillo.

“Yusef, tiene carita de ternero bueno, pero dijo algo muy feo de mi compañera Italivi... dijo que era gorda y que por eso había ganado. Hubo comentarios también contra Nahomi. Les pido por favor que cuiden el lenguaje”, continuó.

¿Qué participantes fueron enviados al exilio? Luego de las votaciones de toda la tribu, Javier Ceriani y Catalina fueron mandados al exilio y quedaron instalados en el Duelo de la Extinción.

Te puede interesar: Javier Ceriani y Gabo Cuevas se pelean tras presunta trampa de Lupita. (VIDEO)

Jaguares defienden a Lupita

Luego de las acusaciones de Javier Ceriani, Rogelio tomó la palabra y arremetió contra Salime por atacar a Lupita.

“Nosotros lo hablamos como equipo, se nos hizo que no es un tema de conversación porque vinimos aquí a competir y a sobrevivir. No queremos meternos en chismes, pero el señor está hablando de comentarios malos... ayer hubo un comentario de ese equipo hacia la señora Lupita, diciéndole ‘vieja naca’ y eso se me hace de súper mala educación”, expresó.

“Lo dijo Salime y todos la escuchamos, no queríamos decirlo porque eso sería meternos en problemas y en conflictos. Ella se agüito por ese comentario, pero la animamos”, continuó.

Warrior pidió a los participantes respeto y que no se vuelvan a dar insultos entre los equipos amarillo y verde.

Todos son maduros e inteligentes, aquí vinimos todos a respetarnos y que sea la última vez

También te puede interesar: Survivor México: El estreno de nuestro reality dejó los mejores memes.