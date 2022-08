Salvador Cabañas rompe el silencio tras el balazo que acabó con su carrera.

La vida de Salvador Cabañas cambió en enero de 2010, luego de recibir un balazo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México.

El bocadillo de Farfán: ¡'El Chicharito’ Hernández ‘encendió' sus cabellos con un tinte naranja! No le tiene miedo al ridículo.

El futbolista logró salvar su vida de un milagro, aunque la bala sigue alojada en su cabeza y vive con ella desde hace casi 12 años.

El paraguayo fue captado en el aeropuerto en días pasados, donde habló a cuenta gotas para los medios de comunicación mexicanos.

“Todo muy bien, estoy feliz... yo la verdad es que me siento feliz”, dijo el paraguayo cuando se le cuestionó sobre su estado de salud.

Sobre si está interesado en realizar una serie de su vida y todo lo que implica haber abandonado el mundo deportivo por un tiempo, esto comentó.

“No, la verdad no. No me gustaría. Estoy agradecido”, dijo en el aeropuerto.

Te puede interesar: VIDEO: Chicharito le hace grosería a niño que quería su autógrafo.

La vida de Salvador Cabañas cambió de la noche a la mañana

Salvador Cabañas se desempeñaba como delantero, además de que jugó y fue figura en varios equipos de Paraguay, Brasil, Chile y México.

El atleta se encontraba en la cúspide de su carrera deportiva, cuando todo dio un vuelco inesperado la madrugada del 25 de enero de 2010. Cabañas visitó un bar en la Ciudad de México cuando sucedió un altercado y sufrió un impacto de bala en la cabeza.

El atleta latino fue dado de alta el 21 de mayo de 2010 y de inmediato regresó al Paraguay para pasar unos días junto a sus seres queridos.

En octubre de 2021, Salvador Cabañas apadrinó la apertura de una clínica en Morelos, donde agradeció por su segunda oportunidad de vida: “Siempre le voy a agradecer al ser supremo y a toda la gente por estar conmigo”, dijo a los medios de comunicación, a quienes también confesó que cuenta con un “complejo deportivo muy grande” para mantenerse.

También te puede interesar: Ex de Chicharito enternece las redes con fotos como mamá soltera.