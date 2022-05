Samadhi Zendejas impacta a todos con FOTO en redes sociales.

Samadhi Zendejas acaparó los reflectores recientemente luego de revelar el último mensaje que Debanhi Escobar le envió días antes de su muerte, en donde le pedía que abriera su canal de YouTube; sin embargo, volvió a acapararlos tras publicar unas fotografías de infarto en las que dejó al descubierto su belleza.

Samadhi Zendejas saltó a la fama gracias a su participación en diversos melodramas infantiles, no obstante, su carrera despegó cuando interpretó a Jenni Rivera en una serie para la cual tuvo que transformar su cuerpo considerablemente, fue entonces que decidió mantenerse en el medio del espectáculo, pues anteriormente contempló retirarse de las cámaras y sets de grabación.

Samadhi Zendejas y sus problemas de salud

La actriz de 27 años reveló en una ocasión el reto que le representó participar en la serie “Mariposa de Barrio”, donde tuvo que subir poco más de 30 kilos, mismos que a la postre le traerían algunos conflictos con su apariencia y estado de salud.

“Me preocupé porque pensé que la gente ya no me iba a ver perfecta, pero después me dejé de preocupar por el físico, lo que quiero es demostrarles en la actuación (…) Aprendí a valorarme, a quererme y aceptarme, una mujer con estrías, una mujer grandota, una mujer piernuda, una mujer con acné, no le quita nada de su talento, de sus virtudes”, declaró para su canal de YouTube.

En una entrevista para “Pinky Promise”, Zendejas detalló que volver a su peso tras su participación en la serie antes mencionada le afectó su periodo menstrual, así mismo, confesó para “Del mito al hecho” que fue a parar al hospital en más de una ocasión debido a las dietas para volver a su peso, por lo que se dijo arrepentida por el daño que le ocasionó a su cuerpo.

“Lo único que me queda es decir que jamás en mi vida voy a permitir que nada ni nadie me juzgue por lo que soy o por cómo me veo, porque tengo tantas cualidades y tantas cosas que puedo demostrarle a la gente hoy que no me define una talla, el color de piel, ni nada, todo hoy es una motivación”, finalizó.

Zendejas impacta con tremenda foto

Recientemente, la actriz que fuera novia de Alejandro Speitzer compartió algunas imágenes en las que mostró su escultural figura y su bien torneado cuerpo durante uno de sus viajes, lo cual demuestra la disciplina y dedicación que Samadhi Zendejas le pone a cada una de sus rutinas de ejercicio. En la imagen se le ve sentada sobre una banca luciendo un impresionante y diminuto bikini en color negro, el cual revela su escultural figura y hermoso rostro.