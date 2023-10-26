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FOTOS | Santa Fe Klan asegura que le da empleo a 300 personas

El rapero originario de León, Guanajuato, contó que a todos sus trabajadores les va bien, son de plena confianza. Te contamos en fotografías los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Angel en el Foro Sol.jpg
Angel en concierto.jpg
Angel en el barrio (2).jpg
Angel en el barrio.jpg
Angel en la cabina de avión.jpg
Angel dando concierto.jpg
Angel corte de pelo.jpg
Angel de perfil.jpg
Angel en concierto (2).jpg
Angel con su gente.jpg
Angel con sombrero.jpg
Angel con gorra (2).jpg
Angel cantando.jpg
Angel Bulls.jpg
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