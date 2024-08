Santa Fe Klan adelanta una colaboración con Cazzu: ¿tiradera contra Christian Nodal?

Como se sabe, Christian Nodal no viajará a Argentina, pues antes de su boda con Ángela Aguilar canceló sus presentaciones en ese país. La noticia es, que, en contraste, quien podría viajar a México es ni más ni menos que Cazzu, la madre de su hija Inti, así lo revela Santa Fe Klan, adelantando la colaboración musical que preparan.

¿Qué dijo Santa Fe Klan?

En entrevista exclusiva para Ventaneando , Santa Fe Klan reveló que colaborará con Cazzu “y vamos a hacer una rola también de rap”.

Te puede interesar: Eduardo Capetillo Jr visitó el foro y celebró su cumpleaños número 30

Al preguntarle si Cazzu vendrá a México, el cantante mexicano declaró que “no, se la voy a mandar. Apenas en estos días estamos hablando, le voy a mandar una de rap. Ya hicimos una cumbia, pero le dije: ‘Ahora hay que hacer una de rap’”.

¿Su colaboración será de desamor? Sobre si su colaboración será un tema de desamor, Santa Fe Klan aseveró que “no, algo barrio”.

¿Cómo fue su encuentro con Danna?

Hablando de colaboraciones, el rapero compartió cómo fue el encuentro que sostuvo con su colega Danna, con quien escribió un tema en el que hablarán de sus relaciones tóxicas y que pronto saldrá a la luz.

Te ouede interesar: Captamos a Lolita Cortés con su pareja Elías Ajit con quien poco se deja ver

“Teníamos la idea de juntarnos a escribir algo, pero por fin se dio y yo creo que a la gente le va a gustar porque quedó bien. Habla de una pareja tóxica, un amor tóxico en el que el hombre tiene sus razones, pero la mujer también y (habla) de un choque de orgullo y de algo tóxico”, recalcó.

Por último, Santa Fe Klan compartió que Danna no tuvo ningún problema en tomar cerveza directamente de la botella. “Sí, yo les dije a estos carnales que si me traían unas caguas, pero no, sí le tomó”. Santa Fe Klan, quien convivió este fin de semana con los académicos, reveló que hace poco le regaló 100 mil pesos a una mujer.