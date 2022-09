Santa Fe Klan aparece en la playa después de haber sido detenido en Guanajuato.

Santa Fe Klan preocupó a sus seguidores después de que fuera detenido por elementos policíacos mientras caminaba por las calles de Guanajuato y se fumaba un “churro” y promocionando a través de su Instagram lo que será su siguiente presentación en la Arena de la Ciudad de México el próximo 12 de noviembre.

Santa Fe Klan contó la manera en la que estará en el mundo Marvel.

“Qué rollo cómo anda la bandera? Andamos por el barrio fumando un pin... gallo, ahí para que le caigan el 12 de noviembre estaremos en la Arena CDMX, pa’ que compren sus boletos. Traficando rimas, para que le caigan el 12 de noviembre. Ahí los ‘wacho’ nos vemos en la Arena Ciudad de la Ciudad de México, no falten”, dijo Santa Fe Klan.

Posteriormente, se escuchó la sirena de una patrulla de la cual descendieron dos policías para revisarlo, a lo que el intérprete respondió: “Todo bien, jefe, nada más traigo un gallo, todo bien, no me puede revisar”. Acto seguido, los oficiales le pidieron que abriera su mochila para que la revisaran: “abre la mochila, abre la mochila, ábrela cab..., ábrele, ábrele”, pero Santa Fe Klan se negó y señaló que no podían revisarlo.

Tras un forcejeo, el cantante le repitió al oficial que solo estaba grabando un video, mientras su teléfono se encontraba en el suelo y él sometido, por ello, uno de sus acompañantes les pidió a los policías que lo soltaran. “Suéltalo carnal, suéltalo, ya estuvo, ya estuvo”.

Le cayó la ley a Santa Fe Klan 🫣



Policías detuvieron al rapero Ángel Quezada cuando se encontraba grabando un video.



"En ese momento sintió el verdadero terror" 😱 pic.twitter.com/UMmfNzeneW — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 5, 2022

Así reaccionaron los internautas

De acuerdo con sus fans todo pudo tratarse de algo montado, ya que el rapero es originario de Guanajuato y todo el mundo lo conoce allá. “Creo que puede ser promoción solo para un video de Santa Fe…”, “Si fue acá en su rancho de Gto es fake. Acá todos lo conocen y sobre todo la policía que ha hecho colaboraciones con él para sus presentaciones”, “No creo”.

¿Dónde está Santa Fe Klan? Hasta ahora, ni Santa Fe Klan ni su representante se han pronunciado al respecto; sin embargo, el intérprete de “Debo entender”, “Entre mar y tierra” y “Sigo esperando que vuelvas”, entre otras, reapareció en sus redes sociales.

Sin dar explicaciones ni hacer comentario alguno, el músico guanajuatense, apareció en una fiesta en la playa junto con amigos y su novia Maya Nazor. Ángel Quezada, nombre real del cantante, compartió una serie de historias en Instagram en donde se le escucha decir “ya estamos de regreso” y aparece con una bebida en mano.