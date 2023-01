Santa Fe Klan no descarta reconciliación con Maya Nazor.

Santa Fe Klan y Maya Nazor se han vuelto tendencia en las últimas semanas después de que ambos confirmaran su separación a escasos meses del nacimiento de Luca. Mucho se ha especulado sobre los motivos de su ruptura, así como del tema económico (pensión).

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

En diciembre pasado, Maya Nazor pidió que dejaran de preguntarle por Ángel Jair Quezada, pues ya no estaban juntos y prefería no hablar del padre de su hijo Luca de tan solo cinco meses. También se rumoró que hubo una tercera en discordia (Mona), pero ésta lo desmintió.

¿Maya Nazor le pidió 200 mil pesos de pensión a Santa Fe Klan?

Hace unos días se filtró que Maya Nazor le estaba exigiendo 200 mil pesos mensuales al guanajuatense; sin embargo, la influencer se encargó de desmentir esta información y aseguró que no está exigiendo ninguna cantidad y de paso señaló que emprenderá acciones legales contra la persona que se encargó de difundir este rumor.

“No sé quién sacó ese chisme (de la pensión de 200 mil pesos mensuales) voy a investigar, porque sí fue algún medio pues tienen que hacerse responsables de las mentiras, de las cosas que digan que yo nunca dije”, dijo Maya.

¿Cómo es su relación con Maya Nazor? En entrevista con Pepe Garza, Santa Fe Klan reveló cómo es la relación con la madre de su hijo ahora que se encuentran separados y de paso habló sobre una posible reconciliación, ¿será que regresarán?

Ángel Quezada aseguró que Maya siempre va a estar en su vida, pues tienen un hijo en común, por lo que nunca dirá nada malo sobre ella: “No es mi enemiga ni lo va a ser nunca, es una persona que siempre va a estar en mi vida”.

¿Qué dijo sobre su hijo Luca?

“Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no sé, como que ya lo otro es aparte. (A Maya) La veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido, a lo mejor como que pues no sabemos qué va a pasar. Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, a ver qué pasa después”, fue así como dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con la madre de su hijo.

¿Cómo terminaron las cosas entre ambos?

Al igual que Santa Fe Klan, Maya Nazor destacó anteriormente que la decisión de separarse fue tomada por ambos y se dio en buenos términos pues acordaron seguir sosteniendo una relación cordial por el bien de su pequeño Luca.