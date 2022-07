¿Santa Fe Klan le robó el tema que saldrá en Black Panther a Nodal?

Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, se volvió tendencia en los últimos días luego de que se diera a conocer que uno de sus temas formará parte del soundtrack oficial de “Black Panther: Wakanda Forever”, filme donde también colaboran los mexicanos Tenoch Huerta, Mabel Cadena, José Maychi y María Mercedes Coroy.

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

La secuela del Rey de Wakanda será estrenada el próximo 11 de noviembre después del fallecimiento de Chadwick Boseman, protagonista de la cinta. La inclusión de “Soy”, tema del cantante guanajuatense, se hizo oficial el pasado lunes, cuando Marvel Studios reveló las canciones que formarán parte del filme.

“Soy”, canción del rapero mexicano habla sobre su identidad y dice: “Un nuevo mundo será, lo que te llega se va y muy pronto acabará. Soy un águila en el nopal devorándome la serpiente del mal, muertos salgan de su tumba que el sol nos quema, que la tierra retumba. Soy agua, soy cielo, soy fuego, soy viento, soy aire, soy fuerza, soy tierra [...] Música del barrio, ¡Viva México! Dos mil y siempre”, se escucha en el tema que formará parte de “Black Panther: Wakanda Forever”.

Esto dijo Santa Fe Klan sobre su llegada al MCU

El rapero ofreció una conferencia de prensa para anunciar su más reciente álbum discográfico “Mundo”, durante su encuentro con los medios, Santa Fe Klan reveló cómo fue que llegó su participación al Universo Cinematográfico de Marvel.

“Me habló Camilo Lara de aquí de México, me invitó a su estudio y me presentó al productor de la película. Ahí nos pusimos a escribir la canción”, reveló.

“A mí Camilo me invitó, pero no me aseguró nada, me dijo que me invitaba a hacer una canción y ver si quedaba para una película. Que chido que les gustó lo que hice. Lo que escribí lo hice por la película”, añadió.

“Tardé como dos horas más o menos… en escribirla, pero la escribí y la grabé, unas dos o tres horas ya estaba todo el proceso, de escribir y grabar la canción”, finalizó.

¿Hubo robo? El rapero mexicano se encuentra en los cuernos de la luna después del nacimiento de su primer hijo Luka y de que fuera considerado por Marvel para formar parte del soundtrack oficial de “Black Panther: Wakanda Forever”.

Sin embargo, sus detractores han comenzado a hacer de las suyas señalando que Ángel Quezada habría sido el culpable de que Christian Nodal no formara parte del soundtrack, esto después de que el rapero confesara que compitió contra el intérprete de “Vivo en el 6” para figurar en la banda sonora de la película.

Diversos reportes apuntan a que el elegido habría sido Nodal; sin embargo, el talento de Ángel Quezada fue la razón para que el sonorense se quedara con las ganas.