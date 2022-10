FOTOS: Sara Maldonado acapara las miradas con blusa transparente.

La actriz Sara Maldonado fue una de las invitadas al lanzamiento de Sotol, “Nocheluna” del cantante Lenny Kravitz, que es un destilado del Dasylirion.

No obstante, la mexicana acaparó las miradas de todos al llevar una blusa que se transparentaba y dejaba al descubierto parte de sus encantos. Sobre lo sucedido, Maldonado dijo: ¿A poco se transparenta? ¡No me du cuenta!”, refirió con humor.

Las declaraciones fueron recogidas por Mezcalent, y es que Sara explicó que decidió ir vestida así porque esta es una tendencia que está muy de moda. “Estoy tratando de estar a la moda”, declaró la mexicana.

“Yo creo que este evento lo amerita, no andaría vestida así en algunas calles. Creo que de repente es un poco complicado sentir las miradas encima porque es como un tabú que las mujeres andemos con transparencias, lo cual no debería ser; pero en este evento me sentí como segura y tranquila de poder expresarme de esta manera”, añadió.

Durante el lanzamiento del Sotol de Lenny Kravitz, Sara Maldonado aprovechó para hablar sobre su físico y admitió que no es muy buena para hacer dieta, pero intenta compensarlo con mucho ejercicio.

“Trato obviamente de comer bien. La verdad es que yo soy de buen comer, no me gusta limitarme, entonces también trato de hacer mucho ejercicio, balancearme en todo y (procuro) no obsesionarme tanto con el físico sino realmente aceptar mi cuerpo como es.

Habrá momentos donde uno está como más inflamado o tuviste un viaje y llegas un poquito subido de peso, cuando regresas te pones otra vez un poquito a dieta. Es ir balanceando”, agregó.

¿Sara Maldonado está en busca del amor? Cuando le preguntaron si anda en busca de pareja, Sara Maldonado dejó claro que está poco interesada en encontrar a su media naranja, pues actualmente ya tiene el amor que necesita en su vida.

“El amor está encontrado, estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy feliz; el amor siempre está y me siento llena de amor”, finalizó.