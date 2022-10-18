Sarah Bustani revela que todavía tiene contacto con Eugenio Derbez.

Sarah Bustani y Eugenio Derbez sostuvieron una relación amorosa que duró más de seis años; sin embargo, todo terminó cuando apareció Dalilah Polanco, quien a la postre se convirtió en pareja del actor de "No se aceptan devoluciones".

Bustani y Derbez protagonizaron uno de los romances más sonados de la década de los 90, posteriormente, cada uno hizo su vida por separado, Eugenio se casó con Alessandra Rosaldo, mientras que Sarah actualmente tiene novio.

Tras el accidente de Eugenio Derbez, Sarah Bustani declaró en exclusiva para Ventaneando que volvió a tener contacto con el histrión, incluso, aseguró que se recuerdan con mucho afecto.

¿Qué le dijo Sarah Bustani a Eugenio Derbez? “Y el pobre en su cumpleaños, bueno al principio dije híjole me preocupo porque la verdad no está padre que nadie tenga un accidente, además de que con él siempre quedó una relación súper respetuosa, así que bueno obviamente me puse en contacto con él para saber cómo se encontraba”, declaró.

“Me dijo que ya está mucho mejor, así que creo que siempre ha sido muy sano, ha hecho tanto ejercicio, está muy bien cuidado por Alessandra, así que creo que va a salir de esto muy rápido”, añadió.

Fue así como dejó en claro que todavía mantiene contacto con él, aunque mínimo, ya que se desean feliz cumpleaños y así, pero hasta ahí. Así mismo, reveló que tiene un novio que es doctor y viaja de un lado a otro, por lo que aprovechan los espacios que tienen para verse y estar juntos.

“Bueno ahí tengo novio y como es doctor es el mismo de toda la vida, tengo muchos años con él, bueno pues el viaja también de un lado a otro entonces nos damos nuestros espacios sin problema”, finalizó.

