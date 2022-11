Sarah Kohan publica FOTOS de su hijo con Chicharito usando vestido.

La modelo australiana y exesposa de Javier Chicharito Hernández, Sarah Kohan, ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores desde que ya no está con el delantero del LA Galaxy, no obstante, cada que puede comparte fotografías al lado de sus hijos.

El bocadillo de Farfán: ¡'El Chicharito’ Hernández ‘encendió' sus cabellos con un tinte naranja! No le tiene miedo al ridículo.

En esta ocasión, la ex del delantero histórico de la Selección Mexicana sorprendió a todos luego de publicar una controvertida imagen en donde aparece su hijo Noah luciendo un vestido de princesa. En la fotografía se ve el pequeño muy feliz y contento caminando por las calles con su vestido azul. En otra de las imágenes aparece el niño en lo que parece ser un juego mecánico utilizando su vestido de princesa.

Crédito: Instagram/sarahkohan

¿Qué dijeron en redes sociales? La fotografía causó un gran revuelo en redes sociales ya que algunos internautas cuestionaron a la modelo australiana por la forma en que está criando y educando a sus hijos, incluso le valió ser criticada por ponerle una prenda a su hijo que comúnmente utilizan las niñas.

“No confundas a tu hijo, no debes vestirlo así”, “¿qué haces? Un niño no debe vestirse así”, fueron algunos de los comentarios en contra. Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Sarah Kohan: “si a mi hijo le gustara un vestido así, yo también lo dejaría ponérselo”, “¿qué importa que ande así? No la critiquen”, “aplaudible, vístelo cómo tú quieras”, fueron algunos de los comentarios. Hasta ahora Javier Hernández no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: Ex de Chicharito enternece las redes con fotos como mamá soltera.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Sarah Kohan recibe críticas por la forma en que viste al mayor de sus hijos, en aquella ocasión la australiana declaró que “mucha gente se preocupa (por verlo) solo con un pañal. Él tiene el cuerpo caliente y suda todo el tiempo por moverse, por supuesto podría ponerle más ropa si no tuviera esa temperatura corporal, así que dejen de mandarme mensajes diciendo “pobre bebé””.

Desde que la modelo se separó del jugador surgido de las fuerzas básicas de Chivas no ha vuelto a tener pareja y se enfocó en el cuidado de sus hijos, mientras que Chicharito decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Nicole McPherson.

¿Qué representan sus hijos para Sarah Kohan?

Hace algunos meses Sarah expresó en su cuenta de Instagram su sentir como madre soltera de Nala o Noah, pues ella es quien se hace cargo 24/7 de los pequeños y tomó como ejemplo el poema “Two little shadows”, para referirse a ella como una mamá joven con dos pequeñas sombras que la siguen a dondequiera que va.