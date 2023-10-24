“Si la historia no fuera como la conté, no habría ganado": Sasha Sokol habla del proceso contra Luis de Llano

Desde hace varios meses, Sasha Sokol y Luis de Llano han estado en el centro de la polémica, pero hace casi dos meses la cantante reveló que había ganado una segunda instancia, donde la sentencia en contra del productor fue ampliada por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.

Hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia, por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que realizó la apelación, no solo confirma la sentencia previamente dictada en su contra sino que amplía los efectos de su condena…

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Esta situación fue un gran triunfo en los tribunales para Sasha Sokol, quien no había dado más declaraciones sobre el tema, pero ahora decidió romper el silencio.

¿Cómo va el proceso de Sasha Sokol y Luis de Llano?

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Sasha Sokol decidió hablar del proceso, donde explicó los triunfos que ha tenido en los tribunales y los motivos que la han llevado a tenerlos.

Mira, si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primer instancia, si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la segunda instancia

Sasha Sokol aseguró que ella entiende el dolor de la familia de Luis de Llano, ya que su familia ha pasado por una situación muy similar a lo largo de todos estos años.

Yo entiendo, puesto que mi familia también lo ha sufrido, todos estos años, entiendo el dolor de la familia de Luis y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a la familia de Luis al mismo tiempo

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