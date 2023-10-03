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FOTOS | El lujoso gesto del "Canelo" con Danna Paola tras interpretar el Himno Nacional Mexicano

El boxeador mexicano elogió la participación de la cantante. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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