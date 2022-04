¿Qué dijo Saúl Hernández sobre Alejandro Marcovich y su enfermedad?

Así reaccionó Saúl Hernández al cáncer que sufre Alejandro Marcovich.

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, reveló en días pasados que se encuentra luchando contra el cáncer de próstata. A través de un video posteado en su cuenta de Instagram confirmó su enfermedad; sin embargo, las cámaras de Ventaneando cuestionaron a Saúl Hernández sobre la enfermedad del músico que en el pasado lo acusó de haber desintegrado a la banda.

“Al público y medios de comunicación: Quiero agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos hacia mi persona y mi salud. Todas estas vibraciones de amor, junto con el apoyo de mi familia, me dan mucha fuerza para ganar esta lucha y seguir creando la música para todos ustedes”, declaró el guitarrista a un programa de espectáculos.

“Espero seguirles dando mucha lata con el sonido de mi guitarra para seguir construyendo esta maravillosa historia juntos. Gracias por siempre”, añadió.

En 2010, el exguitarrista de Caifanes anunció que le habían detectado un tumor cerebral, por lo que fue internado en el Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México. Al final, la cirugía a la que fue sometió resultó exitosa, no obstante, Marcovich no lleva buena relación con Saúl Hernández, pues en junio del año pasado lo acusó de ser el culpable de desintegrar a la alineación original de la banda.

“Caifanes fue destruido por SH y su mánager, déjense de cuentos”, fue lo que dijo el guitarrista, quien sostuvo que la marca fue devorada por el cantante, quien supuestamente decide a los miembros de la banda, así como el dinero que cada uno recibe.

“Pues sí. La marca la construimos entre los 5, y ahora el usufructo mayoritario es de él. No solamente de él. No solamente en la manera de repetir el dinero, sino para decidir quién está y quién no. ¿Hay un problema ético, de injusticia y desigualdad ahí? No hay peor ciego que el que no quiere ver”, añadió en aquel entonces.

Saúl Hernández habla del cáncer de Alejandro Marcovich

Por ello, cuando Saúl Hernández fue captado por las cámaras de Ventaneando durante la Feria de San Marcos y cuestionado sobre el estado de salud del Alejandro Marcovich, el cantante hizo caso omiso y siguió con su andar sin decir palabra alguna, dejando en claro que su relación con el músico está rota.

Pero de lo que sí quiso hablar en el escenario fue de los feminicidios que lamentablemente se siguen registrando en México: “Lo más triste es que el porcentaje de feminicidios en México ha ido creciendo cada vez y los estados han ido también creciendo con esos porcentajes de violencia, hombres estúpidos que hacen &#$%&... Pedimos perdón, no tenemos palabras para describir lo que sentimos cuando abrimos las noticias y vemos tantas mujeres desaparecidas y muertas. Necesitamos más hombres y menos machos”.