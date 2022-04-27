Lisset reveló que su mamá estuvo al borde de la muerte.

El inicio de este 2022 no ha sido nada sencillo para Lisset, quien luego del fallecimiento de su papá, el querido maestro Willy Gutiérrez en enero pasado, enfrentó también una crisis de salud de su señora madre, Doña Elsa Salazar.

"A mi mamá sí le dio COVID y neumonía, entró muy grave al hospital y casi se me muere. Afortunadamente ya está bien, y yo sí dije: 'no voy a hacer nada, voy a ser enfermera las 24/7' y así fue. Salió adelante", reveló.

Lisset agradece la oportunidad que el productor teatral Gerardo Quiroz le ha dado de protagonizar el musical Fiebre de sábado por la noche, trabajo que dedica a la memoria de su papá.

"Hace casi 20 años fue la última obra que dirigió musicalmente mi papá conmigo, entonces, yo sí había estado en la negativa de aceptar una obra por obvias razones... tenemos muy pocos meses de que mi papá falleció, y no llevaba ni un mes, cuando mi mamá casi se me muere también", dijo.

"A las tres semanas, mi mamá estaba entubada y aislada, entonces ha sido muy complicado. Hay que agarrar al toro por los cuernos y confrontar; terminar de cerrar el duelo de manera profesional porque cada nota me recuerda a mi papá", declaró.

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Lisset se sincera sobre su ex Lisardo

En otros temas, Lisset defiende abiertamente a su exesposo y padre de su hija, Lisardo, quien hace unas semanas fue acusado por una expareja de supuesta violencia doméstica.

"Puede tener un carácter fuerte, pero jamás me levantó la mano o fue violento, y yo duré siete años con él. Te puedo decir que yo apoyo a mi exmarido", contó.

Y lamentó que sus dichos en torno a la falta de pago de manutención que Lisardo debe darle se hayan salido de contexto.

A veces tenemos y a veces no tenemos, le tocó una época complicada. Yo lo dije sin el afán de que fuera una cosa amarillista, de pelea o de reclamo. Todo está solucionado

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