FOTO: Sebastián Yatra se desnuda e impacta a sus fans.

En su regreso a la actuación, Sebastián Yatra cautivó a sus millones de seguidores, pues en la serie Érase una vez, pero ya no apareció como Dios lo trajo al mundo, sí, desnudo.

Sebastián Yatra regala a su equipo carísimos relojes de marca.

Además de su exitosa carrera en la música, Sebastián Yatra decidió regresar a los foros de la mano del productor Manolo Caro, donde además de mostrarse como un gran histrión con un impecable acento español, se le vio sin ropa.

Si no has visto la serie que se encuentra en una famosa plataforma de streaming, no te preocupes, aquí te mostramos la foto en la que aparece el intérprete de Tacones rojos presumiendo su anatomía.

“Si quieres que tu día siga muy normal, no vayas a ver Érase una vez, pero ya no”, escribió el sudamericano como descripción de la atrevida imagen.

Manolo Caro aplaude profesionalismo de Sebastián Yatra

Manolo Caro, creador de la serie, aplaudió el profesionalismo y entrega de Sebastián Yatra, pues reveló que en todo momento buscó hacer lo mejor posible su papel, además de que pausó su carrera como cantante para prepararse lo mejor posible.

