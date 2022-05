Estos secretos de Amber Heard quedaron expuestos ante el mundo.

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp sigue su curso y cada vez salen a la luz nuevas revelaciones en torno a la expareja, de ahí que se hayan convertido en el tema de moda en las últimas semanas. La reputación de ambos actores se encuentra en riesgo y habrá que ver en qué termina todo eso, pues una gran mayoría se encuentra a favor del actor, no obstante, ella también cuenta con el apoyo de una minoría.

Otto Sirgo conoció a Amber Heard en México. ¿Qué pasó entre los dos?

Dificultades durante su niñez

Durante el juicio por difamación, se reveló que tanto Depp como Heard tuvieron una crianza abusiva, lo que supuestamente exacerbó un “abuso mutuo” en su matrimonio, según reveló la terapeuta de parejas. En el caso de la actriz, su padre la golpeaba a diario y en la publicación que hizo en 2018 para el Washington Post, escribió: “Estuve expuesta al abuso a una edad muy temprana”. Mientras que para la revista Wonderland, dijo que sobrevivió a múltiples traumas a lo largo de su vida.

Laurel Anderson, psicóloga clínica y consejera matrimonial, dijo en el cuarto día del juicio: “Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como abuso mutuo”.

Cuando le preguntaron a la terapeuta si Depp fue violento con su exesposa, Anderson afirmó que “sí” y que llegó a ver “múltiples” moretones en el rostro de la actriz. Posteriormente, reconoció que, en sus sesiones, la actriz reconoció que también golpeaba a su esposo. “Si Depp se iba para bajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera”.

Durante el juicio también salió a relucir la relación de la actriz con su padre, quien luchó contra las adicciones y descargó su ira en repetidas ocasiones contra su esposa y su hija. “Se amaban, pero él fue muy violento con ella hasta el final”, declaró la actriz.

Heard declaró que su padre parecía un santo en comparación con Johnny Depp, así mismo, alegó que trató de ocultar el comportamiento de su exesposo para que el “mundo” no supiera la clase de “monstruo” que era.

La relación de la actriz de “Aquaman” con su madre, Paige, no fue la mejor de todas. En 2015, The Mirror publicó un video en el que aparecía Heard gritándole a su madre por hablar con la prensa durante la alfombra roja de “Black Mass”.

En mensajes publicados por The Blast, Paige pareció ponerse del lado de su yerno cuando su hija presentó una orden de restricción en su contra, asegurándole a Depp que lo amaba: “Su abogado le dijo que tenía que hacerlo y que tenía que hacerlo hoy. Por eso quería hablar contigo. Te juro que esto no fue idea de ella. Por favor no muestres esto si alguna vez hablas nuevamente con Amber. Te amo hijo”, le escribió Paige a Depp.

De acuerdo con la médica Dawn Hudges, primera testigo convocada por la defensa de Heard, la actriz sufrió un trastorno de estrés postraumático después de su matrimonio con el actor, debido a los abusos que sufrió a manos de él. En uno de los testimonios dijo que el actor abusó de su esposa con una botella. Incluso dijo que Amber Heard era vulnerable, pues aprendió a “amar a alguien que la lastimaba”.

La relación con su hermana también ha tenido sus complicaciones, ya que Whitney Henríquez le habría rogado a Amber que no se casara con el histrión. “Le dije que era una mala idea y le supliqué que no lo hiciera”.

Cuando se casó con el actor, Heard acusó a Henríquez de tratar de vender las fotos de su boda a los medios de comunicación, por lo que la echó del apartamento donde se hospedaba. La hermana de la actriz narró ante el Tribunal Superior de Londres la violencia que vivió con la expareja, asegurando que la relación entre ambos fue tumultuosa desde el inicio y declaró que Depp la empujó por las escaleras cuando intentó detener una pelea y que fue su hermana quien la defendió. Incluso dijo que Depp es “celoso y posesivo”.

Durante el juicio, Amber señaló que golpeó a su esposo en defensa propia o para proteger a su hermana menor. “Durante años fui el saco de boxeo de Johnny”, aseguró.

El flechazo entre Depp y Heard

Durante el juicio en Virginia, Johnny Depp dijo que durante el rodaje de “The Rum Diary” no hubo mucha interacción entre ambos hasta que filmaron una escena romántica. Ese mismo día, Heard visitó a Depp en su camerino y se volvieron a besar, pero de ahí no pasó.

En la declaración de Johnny Depp reveló los apodos íntimos que usaban para llamarse. Él llamaba a su exesposa “Slim”, mientras que ella le decía “Steve”, en referencia a los personajes de Lauren Becall y Humphrey Bogart de la cinta “To heaven and have not”.

Según el actor, su relación era demasiado buena para ser verdad, pero todo eso cambió cuando iniciaron las complicaciones en su relación y descubrió el otro lado de Heard. En febrero de 2015, la pareja se casó en privado en Los Ángeles y el actor reveló que su boda fue una noche de excesos en la que hubo cena, baile y drogas.

En 2015, Amber Heard solicitó el divorcio y presentó cargos por violencia doméstica. Días después, la actriz se presentó ante un juez con moretones en el rostro debido a los aparentes abusos físicos de Depp, fue ahí cuando solicitó la orden de restricción y afirmó haber sido víctima de ataques durante los 15 meses que duró su matrimonio. Meses más tarde, la pareja anunció en un comunicado de prensa el final del escándalo.

Sus romances con James Franco y Elon Musk

Amber Heard acusó a Depp de golpearla en un avión mientras él estaba alcoholizado, acusándola de tener un romance con James Franco. Sin embargo, en un video de las cámaras de seguridad mostraron a la actriz con Franco de forma muy cariñosa en un ascensor, aunque ella aseguró que fue porque le mostraba las heridas que Depp le había dejado en el rostro.

Los abogados de Johnny también afirmaron que Heard le fue infiel a su cliente en un trío con Elon Musk y la modelo Cara Delevingne en el penthouse de Depp en Los Ángeles. Dicha versión fue reafirmada por Alejandro Romero, portero del edificio, quien aseguró que la actriz le dio al dueño de Tesla las llaves de la casa. En 2018, Heard salió con Vito Schnabel y su última relación fue con la directora Bianca Butti en 2020.