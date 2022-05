Sale a la luz polémico audio que envió Amber Heard a Johnny Depp.

Johnny Depp y Amber Heard continúan presentando pruebas para ganar el juicio por difamación, así que el pasado lunes 16 de mayo, la actriz de Aquaman subió al estrado para testificar por tercera ocasión.

En la corte se reprodujo un audio, donde Amber Heard le pide a Johnny Depp dejar de llamarla “mentirosa” y parar la supuesta “campaña de desprestigio” en su contra.

“Me llaman mentirosa y cazafortunas. No estoy mintiendo sobre nada de esta mier... y no busco nada de tu dinero”, expresa la actriz estadounidense en el mencionado audio.

Una y otra vez, la también modelo pide al actor de Piratas del Caribe que diga la supuesta verdad: “Simplemente no me llames mentirosa. No digas que esto no es real”, se escucha en el audio grabado en junio de 2016, un mes después de que Heard pidiera el divorcio a Depp.

Una vez en el estrado, Amber Heard confesó que Depp intentó “arruinarla” con una campaña de desprestigio en su contra, misma que puso en riesgo su carrera profesional.

“Estaba tratando de que Johnny detuviera la campaña de desprestigio que lanzó. Johnny dijo que me arruinaría, que nadie me tocaría nunca, profesionalmente, que nadie volvería a trabajar conmigo. Que nunca volvería a trabajar. Que arruinaría mi carrera”, declaró la también actriz de Diario de un Seductor.

Amber y Johnny se enfrentan en los juzgados

El juicio de los actores comenzó el pasado 11 de abril y se estima que finalice después del 27 de mayo de este mismo año, una vez que Amber Heard termine de presentar a sus testigos y la defensa de Depp realice los contrainterrogatorios.

Johnny está demandando a su exesposa por difamación por un artículo de opinión que la actriz escribió en 2018 para un medio de comunicación.

