Esta es la secuela que tendría Alfredo Adame tras recibir golpiza.

La tarde de este miércoles 28 de septiembre, Alfredo Adame se comunicó en exclusiva con Venga La Alegría para dar a conocer que había sido golpeado a las afueras de su casa por dos sujetos, al parecer, por tratar de grabar a las víctimas de un homicidio que se perpetró cerca de su domicilio al sur de la Ciudad de México.

Programa del 28 de septiembre del 2022 | ¿Qué pasó con Alfredo Adame?

“Bajé yo a arreglar una llanta atrás del Reclusorio Femenil Tepepan, de repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante, llegaban camionetas y patrullas… Llegué a mi casa y no me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente y un cuerpo tirado; entonces, llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino ‘¿Qué pasó?’ Y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venía persiguiendo a alguien, se bajaron y lo asesinaron.

Entonces, me quedé ahí viendo como dos minutos, platicando con los vecinos de a lado, de repente me acerco a la puerta de mi casa, estoy en la puerta de mi casa, llega un cuate en un coche con una mujer herida, con un balazo en un hombro y dice ‘Mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar, fue un ataque artero y directo”, declaró el actor.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa.

Posteriormente, una persona que se encontraba ahí comenzó a agredirlo. “Se baja el cuate… y ahí me quedé parado, el cuate llegó, se acercó, muy cerca de mí y entonces me acerqué y le dije ‘Oye, ¿Qué te pasó, te puedo ayudar en algo?’ Y de repente el joven me dice ‘Tú largarte de aquí hijo de la …’ y le dije ‘¿Qué te pasa?’ Y me dice ‘…chismoso, lárgate de aquí.

Me tira un trancazo en la cara que evado, me tira un parada, le tiró una patada y, entonces el cuate se va replegando aquí atrás y le dije ‘Órale wey’ y llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él, llega por atrás Flor y me avienta un puñetazo y campanazo que me rompió, seguramente, tengo una herida de ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió…”, añadió.

¿Cuál es la secuela que podría tener el actor? Cabe mencionar que hasta el momento no hay un diagnóstico oficial, pero el actor reveló a Ventaneando que se encontraba en el hospital para que le hicieran un chequeo general, aunque reveló que era posible que tuviera un desprendimiento de retina ya que no podía ver nada en ese ojo.

Cabe mencionar que la retina es una capa de tejido que se encuentra en la parte superior del ojo, es la encargada de percibir la luz y enviar las imágenes al cerebro. Su desprendimiento se da cuando el tejido se separa de su zona, algo normal en personas mayores de 40 años, aunque también puede darse por situaciones externas como cirugías, enfermedades de la vista, golpes o lesiones en el ojo. Al desprenderse, la persona podría ver borroso o en el peor de los escenarios perdería la vista de forma permanente.