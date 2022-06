VIDEO: Captan a Selena Gómez y Cara Delevingne en pleno beso.

Los nombres de Selena Gómez y Cara Delevingne se volvieron tendencia esta misma tarde, luego del estreno de la segunda temporada de Only Murders in the Building.

Y es que, fue en uno de los capítulos de la serie, donde las actrices se besaron apasionadamente en la boca con la canción You Should See Me in a Crown de Billie Eilish.

“Me siento mejor”, es una de las líneas que Selena Gómez pronuncia antes de besar a la también modelo británica.

Millones de usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar ante uno de los besos más inesperados del entretenimiento: “No lo puedo creer”, "¿Esto es cierto?” y “Esto es todo lo que necesitaba ver en esta vida”, escribieron los usuarios de las redes sociales.

Esta escena de Only Murders in the Building ha llamado la atención de millones de personas, cuya segunda temporada se estrenó en este día por una importante plataforma de streaming.

La serie está dirigida por Steve Martin y John Hoffman, además de albergar un reparto de estrellas como Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez, Amy Ryan, Cara Delevingne y más.

Beso de Selena Gómez y Cara Delevingne se vuelve viral

Selena Gómez y Cara Delevingne son consideradas algunas de las estrellas más sobresalientes en sus respectivas áreas; la estadounidense en la actuación y la británica en el mundo del modelaje.

Cara ha sido muy abierta con su sexualidad, pues se le ha visto con Sienna Miller y Ashley Benson compartiendo más que una simple amistad.

Además, este no es el primer beso viral que protagoniza la modelo británica, pues se filtró un video de Cara besando a Amber Heard en un elevador.

En su momento, se rumoro que Cara, Amber y el magnate Elon Musk tuvieron un trio amoroso en el departamento de Johnny Depp.

