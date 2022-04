¿Por qué Selena Gomez se alejó de las redes sociales?

Las redes sociales de Selena Gomez, actualmente y desde hace unos años, no son manejadas ni visualizadas por la cantante, pues su equipo se hace cargo de gestionar sus cuentas de Twitter, Instagram, Facebook, entre otras.

Pese a que se le consideraba en el 2016 la “Reina de Instagram” por el número de seguidores que superaba la barrera de los 300 millones, Selena Gomez afirmo que dejar las redes sociales fue lo mejor que pudo haber hecho.

“Es lo mejor que he hecho nunca. He creado un sistema en el que no tengo siquiera las contraseñas para acceder”, confesó en una entrevista para el programa Good Morning America.

“Llevo cuatro años y medio sin conectarme a Internet”, añadió en su compromiso a no conectarse más a internet para así preservar su paz mental.

¿Cuál es la enfermedad que padece Selena Gomez?

Cabe mencionar que Selena combate el trastorno de bipolaridad depresiva y fue ahí donde tomó la decisión de dejar atrás los medios de comunicación, sin dejar de lado sus actividades televisivas y de farándula.

La estrella estadounidense de origen mexicano asegura que su vida dio un giro total: “Mi vida cambió por completo” y admitió que al distanciarse de las redes sociales ahora puede conectarse mejor con la gente en la vida real.

“Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente”, aseguró.

No obstante, la cantante comprende que para el medio y su profesión es un tema básico conectar con la gente mediante internet, pero sabe que cuenta con el apoyo de sus seres queridos: “Entiendo lo poderoso que es Internet, y en muchos sentidos ha hecho las mejores cosas para el mundo. Pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas de mi vida”.