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FOTOS | Esta es la razón por la que Selena Gomez subió de peso los últimos meses.

Selena Gomez rompió el silencio y decidió responder a quienes la critican por su peso. A través de una transmisión en vivo contó lo sucedido.

Por: Tv Azteca

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