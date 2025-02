La sensual FOTO de Cazzu que derritió las redes sociales: “El verdadero trauma”

Cazzu ha despertado la envidia de muchas personas al publicar varias imágenes presumiendo su gran figura a pesar de ya tener una hija. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la trapera argentina de 31 años de edad realizó esta serie de fotos en medio de las críticas en contra de Ángela Aguilar , esto fue interpretado como una indirecta para la esposa de Nodal, contrastando un estilo con el de la otra.

Cabe recordar que Ángela Aguilar fue criticada durante una entrega de premios debido a su maquillaje y outfit que usó en dicho evento. Varios comentarios en internet detallaron los errores en su look, señalando que no le favorecía para nada a su rostro.

Cazzu derrite las redes al presumir su CUERPAZO

Sin embargo, Julieta Cazzuchelli reapareció posteriormente con una serie de imágenes en redes sociales, en la que mostraba un atuendo al puro estilo de ‘La Jefa’. Es importante mencionar que el outfit de Cazzu formó parte de su presentación durante un concierto de La Joaqui, en Buenos Aires, Argentina.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Por lo anterior, los seguidores de la expareja de Christian Nodal aprovecharon el momento para enaltecerla, y algunos otros fans también decidieron comparar su estilo con el de Ángela Aguiar. En este sentido, comentarios como: “Cazzu demuestra una vez más por qué es La Jefa, no tiene que usar kilos de maquillaje para verse bien”, “Aunque te compitan, vos no tenes compeee”, “El verdadero trauma” y “La que puede, puede, la que no, que se siente, te mire, aprenda y aplauda”, inundaron el post.

Como bien sabemos, la relación de Cazzu y Nodal quedó en el pasado, pero, a pesar de eso, todo parece indicar que las comparaciones entre la argentina y la menor de los Aguilar seguirá haciéndose presente en el mundo del espectáculo.