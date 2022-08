Sentencian a 35 años de cárcel al asesino del joven Hugo Carbajal.

¿Qué dijo la madre del menor?

Tras la sentencia, la madre de Hugo dio un mensaje a diferentes medios de comunicación y pidió que no haya más asesinatos de niños ni de mujeres.



“Que esta experiencia que vivimos en conjunto nos sirva para que en México ninguna madre más tenga que salir a la calle a buscar justicia para sus hijos (…) Hoy yo pido a las autoridades de gobierno, ya no más niños muertos, ya no más niños sin justicia, ya no más mujeres sin justicia”.