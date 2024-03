SEP da anuncio de última hora para padres de familia tras el megapuente

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue y todos los alumnos y alumnas de nivel básico se encuentran disfrutando del megapuente de marzo, el cual contempla del viernes 15 de marzo al 18 del mismo mes; sin embargo, la SEP les tiene reservada una sorpresita para ahora que regresen a clases.

A pesar de que las vacaciones de Semana Santa están más cerca que nunca, se dio a conocer que antes de que inicien, los padres de familia deberán acudir a firmar la boleta de calificaciones correspondiente al segundo periodo de pruebas, algo que quizá no es tan benéfico para algunos alumnos.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones de Semana Santa están marcadas en el calendario escolar de SEP para el ciclo escolar 2023-2024, el cual señala que darán inicio el próximo lunes 25 de marzo de 2024 para culminar el viernes 5 de abril, por lo que los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de todo el país volverán a las aulas el lunes 8.

¿Por qué cambia de fecha la Semana Santa?

La fecha varía de un año a otro, debido a la forma en que se determina su calendario. La Semana Santa se basa en el calendario lunar, lo que significa que su fecha está determinada por la fase de la Luna.

Específicamente, comienza el domingo siguiente a la primera luna llena, después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Este sistema se remonta a las decisiones tomadas en el Primer Concilio de Nicea en el año 325 d.c., donde se estableció que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre en o después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Esto significa que la fecha de la Semana Santa puede caer en cualquier momento entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

De acuerdo con el calendario oficial de SEP para el ciclo escolar 2023-24, la Semana Santa contempla dos semanas, iniciando el Domingo de Ramos y el Sábado de Gloria, hasta el Domingo de Resurrección.

