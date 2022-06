SEP mantiene su postura de no reprobar estudiantes de educación básica.

Después de dos años de pandemia el ciclo escolar poco a poco se ha ido normalizando y los alumnos han vuelto a las aulas; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue firme en su postura que prohíbe a los maestros reprobar a estudiantes de educación básica.

¿Qué es la flurona? Nosotros te lo explicamos con peras y manzanas.

¿Qué dice el ordenamiento emitido en 2021? Cabe recordar que en junio de 2021 se publicó un ordenamiento que prohibía reprobar a ningún estudiante debido a la pandemia, al señalar que no se “podrá retenerse a los educandos en el grado escolar en el cual se encuentran inscritos, considerando que se encuentran sujetos a un proceso de valoración extraordinaria”.



De igual forma, señala que “las alumnas y alumnos con los que se mantuvo el nivel de comunicación y participación sostenida, durante los tres periodos de evaluación, serán acreditados y promovidos. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificaciones será de seis”.

Especialistas dicen que es un error

Los especialistas en educación Patricia Ganem, Eduardo Backhoff y Erik Avilés consideran que esta decisión es un error por parte de la institución educativa porque desmotiva el esfuerzo de los estudiantes al no haber herramientas necesarias que permitan ver su avance; también porque puede alejarlos de mejorar su nivel de aprendizaje al percibir que no se necesita mayor esfuerzo del necesario para avanzar de grado.

Por su parte, la vocera de la organización civil Educación con Rumbo, Patricia Ganem, declaró que, durante la pandemia, los docentes han realizado valoraciones y observaciones superficiales, además de generar mecanismos para no reprobar a ningún estudiante de educación básica.

“Con todo esto, ha habido una disminución tremenda de aprendizaje. Muchos niños no saben ni leer, ni ubicas ideas principales en un texto, ni mucho menos hacer operaciones matemáticas. Entonces, lo que procede a hacer el maestro es a valorar los trabajos, la asistencia y el “esfuerzo” de los estudiantes para pasarlos de año”, sentenció.

Te puede interesar: SEP confirma en mañanera eliminación de escuelas de tiempo completo.

#SEPinforma



Conoce sobre los temas destacados de la semana como:

🔴 La publicación del #CalendarioEscolar 2022-2023.

🔴 El programa piloto para que docentes conozcan el nuevo marco curricular

🔴 Las acciones para la recuperación de planteles escolares afectados en #Oaxaca. pic.twitter.com/YitUTLtX6q — SEP México (@SEP_mx) June 12, 2022

Así mismo, explicó que los maestros si están evaluando, no obstante, no es posible conocer si realmente hay un avance en el aprendizaje de los alumnos.





“Ahí sí traemos una debilidad, y me parece que tanto los directores como los maestros, lo que están haciendo es tratar de ampliar esas evidencias del aprendizaje de los chicos, para decir “pues que pasen de grado”, sobre todo a los niños y niñas que van más atrasados o que no asisten suficientemente a clase, pues los maestros saben que ahí traen niños a los que van a tenerles que dar un empujón para que continúen su escolaridad y no la abandonen”, añadió.

En tanto que para Eduardo Backoff Escudero, expresidente de la Junta de Gobierno del desparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el presente ciclo escolar se aprobará a los estudiantes de educación básica con un mínimo aprendizaje, y llegarán a un grado para el que no están preparados.

Por ende, aseguró que la SEP debe difundir un nuevo ordenamiento para evaluar a estudiantes de educación básica, pues cada vez son más los niños, niñas y adolescentes que regresaron a los planteles educativos.

Por último, Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, aseveró que el principal objetivo de la SEP es evitar que haya niños reprobados, sin importar si están aprendiendo o no.