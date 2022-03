SEP confirma en mañanera eliminación de escuelas de tiempo completo

En la mañanera de este 1 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la eliminación definitiva del programa de escuelas de tiempo completo.

La titular de la SEP, Delfina Gómez, informó que los recursos destinados para las escuelas de tiempo completo se destinarán a las necesidades básicas de los planteles del programa “La Escuela Es Nuestra”.

Al respecto, la titular de la SEP argumentó en la mañanera que el recurso que se destina para las escuelas de tiempo completo ahora se invierte en infraestructura de planteles que necesitan desde sanitarios, agua y aulas.

“Haciendo una valoración de las necesidades que presentan las instituciones, faltan muchas escuelas para mejorar las instalaciones básicas como agua, aulas, sanitarios, esto era un reclamo justo en el regreso a clases”.

Delfina Gómez también dijo que se realiza un análisis para trabajar el aspecto de la alimentación y el horario extendido que tenían las escuelas de tiempo completo.

“Me sorprende mucho el que se comente que no se ve el beneficio del programa; yo los invitaría a todos aquellos que dicen es que no se ve; que vayan a las comunidades más alejadas a veces no se ve porque no está en la capital, en los lugares donde nosotros estamos de manera más directa. Pero si vamos a las escuelas de la República nos vamos a dar cuenta cuánta necesidad tienen de infraestructura, no trabajos mínimos, sino de situaciones prioritarias”, reviró en la mañanera la titular de la SEP a las críticas sobre la eliminación de las escuelas de tiempo completo.

¿Cuáles eran las escuelas de tiempo completo?

El programa de las escuelas de tiempo completo es un modelo educativo en el que el horario escolar se amplía de cuatro a seis o hasta ocho horas y con ello se amplían las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo los alumnos pueden adquirir nuevas habilidades, como hablar inglés o tocar un instrumento, además recibían alimentación.

De acuerdo con un documento de la SEP, los estudiantes de las escuelas de tiempo completo realizan actividades didácticas con apoyo de tecnologías digitales, que les permiten fortalecer su formación en Matemáticas, Lectura y Escritura, así como Arte y Cultura en las 400 horas que se añaden al ciclo escolar.

El 28 de febrero, la SEP publicó las reglas de operación del programa “La Escuela es Nuestra” para este año, donde se eliminó a las escuelas de tiempo completo,

En el 2007 se inició el programa de escuelas de tiempo completo en 441 planteles y para el 2018 la cifra pasó a 27 mil 063 escuelas.