SEP confirma nuevo día sin clases previo a las vacaciones de Semana Santa

El ciclo escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública sigue su curso y cada vez falta menos para que lleguen las tan anheladas vacaciones de Semana Santa; sin embargo, la SEP confirmó en los últimos días un nuevo día sin clases.

La SEP incluyó un día de asueto previo al puente y las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que esta medida no aplica para todos, al menos no en 2024 porque cae en día sábado.

¿Por qué habrá suspensión de clases y para quiénes aplica? Dicha medida aplica únicamente para el Estado de México donde, desde 1824, fueron reconocido como entidad independiente.

“Cada 2 de marzo, desde 1824, los mexiquenses nos engalanamos con fecha tan especial, cuando nos fue designado territorio y nombre en el mapa de nuestra nación. En 1821 se consumó la Independencia Nacional”, se lee en el artículo “Erección del Estado Mexicano”.

Es por eso que el nuevo día sin clases únicamente aplicará para estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) del Estado de México.

¿Cuáles es el puente de marzo?

El puente de marzo está programado del viernes 15 al lunes 18, esto con motivo de la descarga administrativa de SEP, aunado al Natalicio de Benito Juárez que se celebra el 21, pero se recorre al lunes de 18.

Es por eso que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país disfrutarán de un fin de semana largo de cuatro días, por lo tanto regresarán a los planteles educativos hasta el martes 19 de marzo.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa?

De acuerdo con el calendario oficial de SEP, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 25 de marzo al viernes 5 de abril, por lo que los alumnos regresarán a las aulas hasta el lunes 8 de abril.