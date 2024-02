SEP: ¿Por qué hay clases el sábado 17 de febrero de 2024?

La Secretaría de Educación Básica ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales, generando incertidumbre entre la comunidad estudiantil respecto a la asistencia a clases el próximo sábado 17 de febrero de 2024.

El mensaje especial lanzado por la SEP invita a los alumnos de primaria y secundaria a participar en una jornada nacional en el aula bajo el lema “Si te drogas, te dañas”, el cual, busca prevenir el consumo de sustancias nocivas para la salud.

Este lunes, 5 de febrero de 2024, se presentó el primer puente del mes para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, debido a la celebración del aniversario de la Constitución Mexicana, conforme al calendario escolar de la SEP y la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, tras el comunicado emitido por la Secretaría, comenzó a surgir la incógnita sobre la obligatoriedad de la asistencia a clases durante el sábado 17 de febrero.

¿Hay clases el sábado 17 de febrero de 2024?

En este sentido y de acuerdo con la Secretaría de Educación, la participación en la campaña “Estrategia en el aula, prevención de adicciones” del sábado 17 de febrero no se considera como un día regular de clases para los niveles de primaria y secundaria. Además, se destaca que no habrá sanciones ni consecuencias para los alumnos que opten por no asistir a las actividades programadas para esa fecha.

Además, resalta que, a pesar de no ser obligatoria, la jornada representa una valiosa oportunidad para que los estudiantes de educación básica conozcan más sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias.

Cabe destacar que, si bien el sábado 17 de febrero de 2024 no habrá clases regulares, sí se llevarán a cabo actividades artísticas y deportivas en las escuelas para aquellos que decidan participar voluntariamente.

